Lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM và đại diện nhiều sở ngành, đại biểu - Ảnh: N.K

Ngày 21-11, tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Phú Mỹ, TP.HCM, Công ty CP Thép Nam Kim tổ chức khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; và đông đảo lãnh đạo sở ngành, khách mời.

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ có diện tích 32,2ha, tổng vốn đầu tư 6.200 tỉ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn mỗi năm. Khi vào hoạt động, dự án đưa tổng công suất toàn hệ thống Nam Kim lên hơn 2,2 triệu tấn/năm, mở rộng năng lực cung ứng sản phẩm thép cán nguội, thép mạ và tôn phủ màu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh TP kiên định mục tiêu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và tăng trưởng xanh, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi. Việc doanh nghiệp đầu tư vào các dự án quy mô lớn là yếu tố hỗ trợ quá trình chuyển dịch này.

Theo ông Vinh, Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ đi vào vận hành là một dấu mốc rất đáng tự hào, dự kiến hàng năm đóng góp khoảng 900 tỉ vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 1.700 lao động trên toàn hệ thống.

"Công trình không chỉ khẳng định tầm nhìn và năng lực của doanh nghiệp, mà còn bổ sung nguồn lực sản xuất công nghiệp chất lượng cao, góp phần củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng cho TP cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị doanh nghiệp chú trọng vận hành an toàn, ứng dụng công nghệ sạch, bảo vệ môi trường và bảo đảm đời sống người lao động. Về phía chính quyền, TP cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng...

Tại buổi lễ, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim, khẳng định doanh nghiệp Việt đã làm chủ công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo đó, nhà máy tại Phú Mỹ được đầu tư theo mô hình sản xuất liên hoàn, từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ đến mạ và phủ màu. Trong đó, dây chuyền tẩy gỉ - cán nguội liên tục PLTCM tích hợp hai công đoạn trên cùng hệ thống.

Hiện Nam Kim vận hành hệ thống 6 nhà máy với tổng công suất hơn 2,2 triệu tấn/năm; sản phẩm được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.