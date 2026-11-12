Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tôn Đông Á đưa gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA lên sàn HoSE

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Sau hơn 3 năm giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HoSE sáng 12-11, với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.

Gần 150 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức lên sàn HoSE - Ảnh 1.

Ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tôn Đông Á thực hiện nghi thức đánh cồng, chào mừng cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HoSE sáng 12-11 - Ảnh: N.Q

Sáng 12-11, Công ty CP Tôn Đông Á chính thức đưa gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA vào giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), sau hơn 3 năm giao dịch trên UPCoM.

GDA chuyển sàn sau hơn 3 năm giao dịch UPCoM

Tại lễ trao quyết định niêm yết, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Đông Á, cho biết việc chuyển sàn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cổ phiếu GDA giao dịch trên UPCoM từ tháng 9-2023. Tháng 10-2026, HoSE chấp thuận niêm yết gần 149,1 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp.

Trong phiên chào sàn ngày 12-11, GDA có giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu. Đến 10h15, cổ phiếu giao dịch ở mức 12.350 đồng, tăng 2,92%; có thời điểm lên 12.600 đồng. Khối lượng giao dịch đạt 93.900 cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1,18 tỉ đồng. Với mức giá này, vốn hóa Tôn Đông Á đạt khoảng 1.841 tỉ đồng.

Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 28-10, cổ phiếu GDA đóng cửa ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu. Trong 52 tuần gần nhất, thị giá dao động từ 10.970 đồng đến 18.600 đồng/cổ phiếu.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận vẫn giảm

Gần 150 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức lên sàn HoSE - Ảnh 3.

Thị giá cổ phiếu GDA trong 6 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần gần 4.501 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 400 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp tăng từ 5,4% lên 8,9%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 43%, lên gần 120 tỉ đồng; chi phí bán hàng tăng gấp 3,2 lần, lên hơn 213,7 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 74 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 11.155 tỉ đồng, giảm 6,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 216 tỉ đồng, giảm 8%.

Tính đến cuối tháng 9-2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đạt hơn 13.233 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 3.979 tỉ đồng; nợ phải trả hơn 9.217 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn gần 5.689 tỉ đồng.

Thành lập năm 1998, Tôn Đông Á hiện vận hành hai nhà máy tại Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1, với tổng công suất 800.000 tấn tôn/năm. Sản phẩm được phân phối qua hơn 1.700 đại lý trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 3.000-3.500 tỉ đồng vào thép cán nguội và thép mạ. Trong đó, Nhà máy số 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Nhà máy tại Indonesia dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý 2-2027.

Gần 150 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức chào sàn HoSE - Ảnh 4.Có doanh nghiệp thép tăng sản lượng thép thô lên 40.000 tấn/ngày

Trong khi Hòa Phát đẩy mạnh sản lượng thép thô lên mức kỷ lục, Hoa Sen và Tôn Đông Á lại tìm lợi thế bằng công nghệ mới và chiến lược thị trường, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong ngành thép Việt Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: doanh nghiệp Công ty CP tôn Đông Á Tôn Đông Á cổ phiếu HoSE

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất