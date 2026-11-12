Tôn Đông Á đưa gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA lên sàn HoSE

Ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tôn Đông Á thực hiện nghi thức đánh cồng, chào mừng cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HoSE sáng 12-11 - Ảnh: N.Q

Sáng 12-11, Công ty CP Tôn Đông Á chính thức đưa gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA vào giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), sau hơn 3 năm giao dịch trên UPCoM.

GDA chuyển sàn sau hơn 3 năm giao dịch UPCoM

Tại lễ trao quyết định niêm yết, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Đông Á, cho biết việc chuyển sàn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cổ phiếu GDA giao dịch trên UPCoM từ tháng 9-2023. Tháng 10-2026, HoSE chấp thuận niêm yết gần 149,1 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp.

Trong phiên chào sàn ngày 12-11, GDA có giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu. Đến 10h15, cổ phiếu giao dịch ở mức 12.350 đồng, tăng 2,92%; có thời điểm lên 12.600 đồng. Khối lượng giao dịch đạt 93.900 cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1,18 tỉ đồng. Với mức giá này, vốn hóa Tôn Đông Á đạt khoảng 1.841 tỉ đồng.

Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 28-10, cổ phiếu GDA đóng cửa ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu. Trong 52 tuần gần nhất, thị giá dao động từ 10.970 đồng đến 18.600 đồng/cổ phiếu.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận vẫn giảm

Thị giá cổ phiếu GDA trong 6 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần gần 4.501 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 400 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp tăng từ 5,4% lên 8,9%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 43%, lên gần 120 tỉ đồng; chi phí bán hàng tăng gấp 3,2 lần, lên hơn 213,7 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 74 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 11.155 tỉ đồng, giảm 6,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 216 tỉ đồng, giảm 8%.

Tính đến cuối tháng 9-2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á đạt hơn 13.233 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 3.979 tỉ đồng; nợ phải trả hơn 9.217 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn gần 5.689 tỉ đồng.

Thành lập năm 1998, Tôn Đông Á hiện vận hành hai nhà máy tại Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1, với tổng công suất 800.000 tấn tôn/năm. Sản phẩm được phân phối qua hơn 1.700 đại lý trong nước và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 3.000-3.500 tỉ đồng vào thép cán nguội và thép mạ. Trong đó, Nhà máy số 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Nhà máy tại Indonesia dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý 2-2027.