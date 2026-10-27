TP.HCM giao 3 sở xử lý thủ tục tín chỉ carbon trong lâm nghiệp, giao thông, năng lượng

UBND TP.HCM chia việc xử lý tín chỉ carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp, giao thông, xây dựng, năng lượng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nội dung về thủ tục tín chỉ carbon vừa được UBND TP.HCM chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường (tín chỉ carbon giúp lượng giảm phát thải được xác nhận, có thể bán để tạo nguồn thu cho dự án - PV).

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND TP.HCM ký kết quả giải quyết 3 thủ tục gồm đăng ký tài khoản trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; hủy đăng ký tín chỉ carbon tự nguyện; chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon ngoài hệ thống giao dịch carbon.

Với 4 thủ tục gồm đăng ký, điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước; thay đổi thành phần tham gia dự án; hủy đăng ký dự án và cấp tín chỉ carbon, TP.HCM phân việc cho 3 sở theo lĩnh vực.

Cụ thể, Sở Công Thương phụ trách hồ sơ liên quan sản xuất năng lượng, tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp và một số hoạt động phát thải trong các quá trình công nghiệp.

Sở Xây dựng phụ trách hồ sơ liên quan tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải. Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu thụ năng lượng trong xây dựng, gồm cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và tòa nhà.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hồ sơ về tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và xử lý chất thải.

Với hồ sơ liên quan từ hai sở trở lên sẽ do một sở chủ trì, các sở còn lại phối hợp giải quyết.

Các sở liên quan có trách nhiệm cho ý kiến đối với hồ sơ do sở khác chủ trì, bảo đảm thời hạn giải quyết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến các cơ quan xử lý và trả kết quả giải quyết các thủ tục trên.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.