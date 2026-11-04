TP.HCM đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp

Các thiết bị và công nghệ phục vụ trong lĩnh vực cấp thoát và xử lý nước được một doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu tại chương trình - Ảnh: N.TRÍ.

Ngày 4-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Informa Markets Việt Nam phối hợp Trung tâm thông tin năng lượng và phát triển thị trường điện lực, Sở Công Thương TP.HCM… tổ chức khai mạc đồng loạt 5 triển lãm quốc tế với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản… Triển lãm diễn ra đến 6-11, vào cửa miễn phí.

Cụ thể, chuỗi triển lãm quốc tế gồm: Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF); Triển lãm và hội thảo quốc tế về Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Ngay sau giờ khai mạc, chương trình đã thu hút đông đảo khách tham quan, kết nối. Đặc biệt, rất nhiều công nghệ mới lạ được nhiều doanh nghiệp "chào hàng" như máy làm đá mini, thiết bị tuần hoàn nước, đèn chiếu sáng thế hệ mới, máy phát điện và bình ắc quy, máy đo điện năng… đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới tại triển lãm - Ảnh: N.TRÍ.

Mang đến sự kiện dòng máy phát điện và nhiều thiết bị năng lượng, ông Nguyễn Thanh Nhân, đại diện thương hiệu Rehlko (Mỹ) cho biết triển lãm lần này có rất nhiều công nghệ mới, tối ưu trong lĩnh vực năng lượng được các doanh nghiệp giới thiệu với đủ mọi giá bán, kích cỡ, đặc biệt các sản phẩm đến từ Trung Quốc áp đảo.

Điều này giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm được giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất.

Bên cạnh những khu gian hàng, chuỗi triển lãm đẩy mạnh kết nối giao thương chuyên sâu như chương trình Người mua hàng chiến lược dành cho các nhà mua hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu. Chương trình tham quan theo đoàn được thiết kế dành riêng cho đoàn khách chuyên ngành...

Bên cạnh triển lãm là chuỗi Hội thảo Kỹ thuật Vietwater 2026 và Hội nghị quốc tế với chủ đề: "Chuyển đổi số - Giải pháp thực tiễn cho quản trị nước thông minh" với sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Khách hàng thích thú với máy làm đá lạnh được một doanh nghiệp nước ngoài mang đến giới thiệu, trình diễn tại sự kiện - Ảnh: N.TRÍ.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết với 5 triển lãm được tổ chức cùng lúc ở quy mô lớn và có nhiều nội dung liên quan, sự kiện giúp cho cộng đồng doanh nghiệp được kết nối, tiếp cận đa dạng sản phẩm từ cấp thoát nước, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ... mở ra cơ hội hợp tác đa chiều. Đặc biệt, tại TP.HCM, các ngành liên quan đến năng lượng xanh, xử lý nước đang được lãnh đạo TP rất quan tâm.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá Vietwater 2026 là dịp quan trọng để cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Hơn thế, không gian triển lãm giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong đa dạng lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.