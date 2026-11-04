Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

TP.HCM đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp

tác giả
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

5 triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp quy mô lớn được khai mạc cùng lúc, trong đó ngành năng lượng, ngành cấp thoát nước, công nghệ xử lý nước với đa dạng công nghệ và thiết bị mới đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

TP.HCM: Đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, khách trầm trồ với công nghệ xử lý nước, năng lượng - Ảnh 1.

Các thiết bị và công nghệ phục vụ trong lĩnh vực cấp thoát và xử lý nước được một doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu tại chương trình - Ảnh: N.TRÍ.

Ngày 4-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Informa Markets Việt Nam phối hợp Trung tâm thông tin năng lượng và phát triển thị trường điện lực, Sở Công Thương TP.HCM… tổ chức khai mạc đồng loạt 5 triển lãm quốc tế với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản… Triển lãm diễn ra đến 6-11, vào cửa miễn phí.

Cụ thể, chuỗi triển lãm quốc tế gồm: Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF); Triển lãm và hội thảo quốc tế về Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Ngay sau giờ khai mạc, chương trình đã thu hút đông đảo khách tham quan, kết nối. Đặc biệt, rất nhiều công nghệ mới lạ được nhiều doanh nghiệp "chào hàng" như máy làm đá mini, thiết bị tuần hoàn nước, đèn chiếu sáng thế hệ mới, máy phát điện và bình ắc quy, máy đo điện năng… đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. 

TP.HCM: Đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, khách trầm trồ với công nghệ xử lý nước, năng lượng - Ảnh 2.

Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới tại triển lãm - Ảnh: N.TRÍ.

Mang đến sự kiện dòng máy phát điện và nhiều thiết bị năng lượng, ông Nguyễn Thanh Nhân, đại diện thương hiệu Rehlko (Mỹ) cho biết triển lãm lần này có rất nhiều công nghệ mới, tối ưu trong lĩnh vực năng lượng được các doanh nghiệp giới thiệu với đủ mọi giá bán, kích cỡ, đặc biệt các sản phẩm đến từ Trung Quốc áp đảo.

Điều này giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm được giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất.

Bên cạnh những khu gian hàng, chuỗi triển lãm đẩy mạnh kết nối giao thương chuyên sâu như chương trình Người mua hàng chiến lược dành cho các nhà mua hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu. Chương trình tham quan theo đoàn được thiết kế dành riêng cho đoàn khách chuyên ngành...

Bên cạnh triển lãm là chuỗi Hội thảo Kỹ thuật Vietwater 2026 và Hội nghị quốc tế với chủ đề: "Chuyển đổi số - Giải pháp thực tiễn cho quản trị nước thông minh" với sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

TP.HCM: Đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, khách trầm trồ với công nghệ xử lý nước, năng lượng - Ảnh 3.

Khách hàng thích thú với máy làm đá lạnh được một doanh nghiệp nước ngoài mang đến giới thiệu, trình diễn tại sự kiện - Ảnh: N.TRÍ.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết với 5 triển lãm được tổ chức cùng lúc ở quy mô lớn và có nhiều nội dung liên quan, sự kiện giúp cho cộng đồng doanh nghiệp được kết nối, tiếp cận đa dạng sản phẩm từ cấp thoát nước, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ... mở ra cơ hội hợp tác đa chiều. Đặc biệt, tại TP.HCM, các ngành liên quan đến năng lượng xanh, xử lý nước đang được lãnh đạo TP rất quan tâm.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá Vietwater 2026 là dịp quan trọng để cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Hơn thế, không gian triển lãm giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong đa dạng lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

TP.HCM đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp - Ảnh 4.Trình diễn công nghệ in kỹ thuật số, đóng gói tự động tại triển lãm ở TP.HCM

Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam (VietnamPrintPack 2026) khai mạc ngày 16-9 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM xử lý nước thải triển lãm năng lượng

    Dòng sự kiện: Tăng trưởng hai con số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất