Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tối 18-11 - Ảnh: TTXVN

Tối 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến. Sự kiện do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Hai bên bày tỏ vui mừng gặp lại nhau và cùng chụp ảnh chung.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tối 18-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC - Ảnh: AFP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lại Thủ tướng Canada Mark Carney tại tiệc chiêu đãi - Ảnh: AFP

Trước đó trong ngày 18-11, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc), Quỹ Tiền tệ quốc tế và đoàn Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC cùng một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Thúc đẩy kết nối Việt Nam với thị trường tài chính Hong Kong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc ngày 18-11 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác với Hong Kong.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu khẳng định chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ hai bên.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và điện tử, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, hạ tầng logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hong Kong tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như gạo, nông, lâm, thủy sản, hoa quả tươi và chế biến cũng như tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Nhà lãnh đạo Việt Nam đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, chứng khoán, ngân hàng, nghiên cứu thúc đẩy kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với thị trường tài chính Hong Kong.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp bảo hộ công dân, tư pháp và thực thi pháp luật, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, khoa học công nghệ, giao lưu Nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc Lý Gia Siêu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam. Ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 - Ảnh: TTXVN

Tổng giám đốc IMF: Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo

Cũng trong ngày 18-11 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).



Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng môi trường chính trị - kinh tế quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc, kéo theo nhiều rủi ro, bất định đối với kinh tế toàn cầu.

Là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ những biến động bên ngoài, song đã từng bước nâng cao năng lực chống chịu và thích ứng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 9% trên nền tảng vĩ mô ổn định. Các tập đoàn lớn đánh giá cao lợi thế ổn định chiến lược và hệ sinh thái đầu tư - kinh doanh ngày càng hoàn thiện và tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Về phần mình, bà Kristalina Georgieva đánh giá cao khả năng của Việt Nam khi duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khi giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố các cân đối lớn.

IMF đã theo dõi sát tình hình của Việt Nam và đánh giá Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo trong việc kết hợp thúc đẩy tăng trưởng nhanh với duy trì ổn định và nâng cao sức chống chịu.



Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Tổng giám đốc IMF cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp tục phát huy lợi thế về hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro tài chính, thương mại quốc tế.

IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, đánh giá kinh tế vĩ mô và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Doanh nghiệp Mỹ xem Việt Nam là thị trường chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC - Ảnh: TTXVN

Cũng tại Thâm Quyến cùng ngày 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions,... đánh giá cao những chính sách và giải pháp đồng bộ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.



Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xem kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế.

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng những định hướng phát triển mới của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Mỹ, bởi những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp Mỹ có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại cuộc gặp - Ảnh: TTXVN

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn.

Bên cạnh đó, Việt Nam cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, đồng thời luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng tháo gỡ vướng mắc.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối và có tiếng nói khách quan với chính quyền Mỹ.