Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: G.H

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ đổi mới công tác thanh tra đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công bằng, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định, thẩm quyền tương xứng với nguồn lực, năng lực thực thi, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

Bên cạnh đó giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kiểm soát và thúc đẩy phát triển. Xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hành vi cố ý làm trái, phân biệt rõ vi phạm với sai sót do bất cập của thể chế, pháp luật và những rủi ro trong đổi mới sáng tạo.

Bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực...

Xây dựng ngành thanh tra liêm chính, hiện đại

Nghị quyết nêu các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong đó, đến năm 2030 hoàn thiện đồng bộ pháp luật và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa thanh tra với các cơ quan kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra và các thiết chế kiểm soát quyền lực khác...

Cơ bản hình thành phương thức thanh tra dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo và quản trị rủi ro; số hóa hồ sơ, quản lý toàn bộ chu trình thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra trên môi trường số...

Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng kết luận, hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ.

Tầm nhìn đến 2045, nghị quyết nhấn mạnh xây dựng ngành thanh tra liêm chính, hiện đại, có năng lực cao trong phân tích, dự báo và quản trị rủi ro với nền tảng thanh tra số hiện đại.

Phát huy vai trò là một thiết chế kiểm soát quyền lực, công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bộ Chính trị xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Không buông lỏng lãnh đạo, không bao biện, làm thay, không can thiệp trái quy định vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra.

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên can thiệp trái pháp luật, cản trở, làm sai lệch kết quả thanh tra, tham nhũng, tiêu cực hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra.

Gắn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra với trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Bộ Chính trị định hướng hoàn thiện cơ chế xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu, tạm dừng, đình chỉ thanh tra, chuyển giao hồ sơ, dữ liệu, kết luận và nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy.

Song song là quy định chặt chẽ việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong trao đổi thông tin, đánh giá tài liệu, chứng cứ, nhất là dữ liệu điện tử, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm ngay trong quá trình thanh tra.

Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực trọng yếu, vấn đề lớn, mới, khó

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc đổi mới căn bản phương thức thanh tra, nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo và quản trị rủi ro.

Theo đó, thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực trọng yếu, vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên vùng, lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo mức độ rủi ro, bảo đảm tần suất theo quy định.

Không để trùng lặp, chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ưu tiên khai thác dữ liệu, giảm thanh tra trực tiếp đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt, tăng cường giám sát chủ thể có nguy cơ cao, vi phạm lặp lại, thanh tra đột xuất khi có căn cứ theo pháp luật.

Cơ quan thanh tra cảnh báo, kiến nghị, không quyết định, làm thay trách nhiệm cơ quan quản lý.

Để nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực sau thanh tra, kết luận thanh tra phải bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ kết luận thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chậm, kéo dài, không đầy đủ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ Chính trị định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị, liêm chính, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có năng lực phân tích dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mới.

Cùng với đổi mới tuyển dụng, bố trí, đánh giá theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị yêu cầu liên thông, luân chuyển cán bộ giữa ngành Thanh tra với các cơ quan trong hệ thống chính trị...