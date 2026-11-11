Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Nhật Bản: Hàng chục văn kiện được ký, nhiều biệt lệ trong đón tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào khi kết thúc chuyến thăm ngày 11-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11.

Chiều 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên chuyên cơ về nước, khép lại chuyến thăm mà theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là "đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng".

Nhiều biệt lệ thể hiện sự coi trọng vị thế của Việt Nam

Trả lời báo chí về chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ.

Những điều đó, theo ông Lê Hoài Trung, đã thể hiện "sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước".

Trong thời gian ở Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc, trao đổi cấp cao với các nhà lãnh đạo cao nhất nước này. Ông cũng gặp lãnh đạo các chính đảng và những chính trị gia hàng đầu.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng làm việc với các lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân khi đến Nhật Bản ngày 8-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đã đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng và đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

"Tinh thần quan trọng và nổi bật là việc hai nước chuyển sang một giai đoạn mới của quan hệ, là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển mới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn kết như khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Cùng với đó, các khuôn khổ hợp tác về tài chính, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác cũng được cụ thể hóa để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển của hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu ngày 11-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản ngày 9-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xác lập định hướng hợp tác mới Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp - những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Thành công nổi bật của chuyến thăm, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, là đã "xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản". Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo nên những động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 9-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao văn kiện giữa bộ, ngành hai nước - Ảnh: TTXVN

"Trước đây, chúng ta có thể chỉ sản xuất một số mặt hàng rồi xuất khẩu thì trong giai đoạn tới, hai nước cùng nghiên cứu phát triển, cùng sản xuất và cùng tìm những nguồn cung, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu", ông Lê Hoài Trung nêu vấn đề.



Sau chuyến thăm, hai bên cần phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân. Qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ hai nước.

Trên cơ sở Tuyên bố tầm nhìn chung và các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng, cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Các cơ quan hai nước cần tăng cường rà soát định kỳ, đôn đốc, theo dõi sát tình hình hợp tác để thúc đẩy và đồng thời tháo gỡ những khó khăn có thể phát sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Nhật Bản, thăm trụ sở Tập đoàn Meiko tại tỉnh Kanagawa và chứng kiến trao chứng nhận Kanagawa mở Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp tại Hà Nội - Ảnh: TTXVN