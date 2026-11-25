Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: MINH CHÂU

Sáng 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát

Phát biểu chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ họp thứ 2 là phải chuẩn bị để các luật, nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua triển khai thực hiện ngay khi có hiệu lực.

Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, địa phương phải chủ động bố trí nhân lực và kinh phí cho những việc được giao ngay trong năm mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đặt ra mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận hai yêu cầu này gắn rất chặt với nhau. Doanh nghiệp có yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất mới tạo ra thêm việc làm. Người lao động có việc làm và giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được cuộc sống.

"Trong điều hành phải rất chú trọng những việc này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và dẫn chứng tại Hà Nội cho thấy chỉ số bình quân giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm tăng khoảng 4,92% so với cùng kỳ.

"Với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, việc học của con cho đến thuốc men của cha mẹ. Rất nhiều những khoản phải dự trù, hạch toán, chủ động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tăng trưởng nhưng không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, bởi nếu kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng sẽ mất vài năm để khắc phục. Cùng với đó, kiểm soát lạm phát để đời sống thực, thu nhập thực của người dân được bảo đảm, cải thiện, nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin từ kỳ tính thuế năm 2027, ngưỡng doanh thu hằng năm để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh được chọn cách tính thuế thu nhập tăng từ 3 tỉ lên 10 tỉ đồng.

"Đây là ngưỡng chọn cách tính chứ không phải là ngưỡng để miễn thuế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ và đề nghị cơ quan thuế có hướng dẫn để bà con biết mình có thuộc diện được chọn hay không và mỗi cách tính đòi hỏi sổ sách thế nào, từ đó chọn cách phù hợp với việc kinh doanh của mình.

Quang cảnh buổi tiếp xúc - Ảnh: TTXVN

Bộ máy chính quyền cơ sở đã tốt hơn trước

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 (ngày 27-9), cử tri phản ánh sau sắp xếp công việc ở một số phường tăng lên nhiều, trong khi thiếu cán bộ am hiểu những lĩnh vực mới được giao.

Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Hà Nội đã ban hành kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ ở 126 xã, phường, để bố trí tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP hôm 15-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị TP khi giao thêm việc cho các cơ sở thì phải giao đủ thẩm quyền và điều kiện để làm việc. Việc này được thành phố rất quan tâm và đang triển khai.

So với một năm trước, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà con cũng nhận thấy hoạt động của chính quyền cơ sở, bộ máy tốt hơn. Không chỉ Hà Nội mà cả nước cũng đều nhận thức điều này và thấy cải cách, sắp xếp vừa qua là rất đúng hướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ khi công tác ở nước ngoài, một số nước cũng rất quan tâm, tìm hiểu kinh nghiệm trong việc giảm khâu trung gian, tinh giản bộ máy và cắt giảm các tầng nấc hành chính để chính sách gắn liền trực tiếp với đời sống Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều mà bà con muốn biết là khi đến phường công việc có được giải quyết nhanh hơn không. Do vậy, thành phố tiếp tục cần nắm rõ những phường nào thiếu người, phường nào đã có người nhưng còn vướng thẩm quyền hoặc thiếu chuyên môn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các cử tri - Ảnh: MINH CHÂU

Cử tri phường Hoàn Kiếm nêu những trường hợp từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vì không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết ngày 21-11, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó đề nghị TP rà soát ngay, hỗ trợ theo thẩm quyền và chuẩn bị để thi hành khi luật có hiệu lực.

"Đoàn sẽ có kiến nghị với Chính phủ để đánh giá việc thực hiện chính sách ở đô thị, tính cả chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách khi đề xuất lộ trình mở rộng diện hưởng, giảm dần tuổi hưởng trợ cấp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu định hướng và phân tích việc phấn đấu nâng tuổi thọ người Việt lên trung bình 80 tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hà Nội được trao quyền chủ động hơn thì trách nhiệm trước Nhân dân về đất đai và từng đồng ngân sách cũng lớn hơn. Thành phố cần tập trung vốn cho những hạng mục còn thiếu để đưa cả công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước HĐND và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản cần nói rõ công trình đã làm đến đâu, vướng ở khâu nào, ai phải giải quyết và bao giờ có thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với những gia đình ở trong vùng quy hoạch, mỗi năm chờ đợi là một năm khó tính những chuyện sửa nhà, làm ăn. Do vậy, người dân có quyền biết dự án nào tiếp tục, dự án nào phải điều chỉnh và ai có trách nhiệm trả lời.