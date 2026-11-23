Nhiều hộ kinh doanh cho biết sẽ tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu từ năm 2027 - Ảnh: LÊ THANH

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ vui mừng khi Quốc hội thông qua quy định cho phép hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế từ năm 2027.

Chọn tính thuế trên doanh thu để bớt lo sổ sách

Bà Vũ Hà Minh - chủ cửa hàng hóa mỹ phẩm, bánh kẹo, hàng tiêu dùng tại Mỹ Đình (Hà Nội) - cho biết với doanh thu khoảng 4 tỉ đồng/năm, bà dự tính sẽ chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu thay vì trên thu nhập.

Theo bà, thuận lợi lớn nhất là không còn phải lo khoản chi phí nào được trừ, khoản nào không được trừ khi tính thuế. Thực tế, một số khoản như tiền thuê nhân công theo ngày, thuê mặt bằng của cá nhân không phải lúc nào cũng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh chi phí hợp lệ.

"Ngành bán lẻ có tỉ lệ thuế 1,5% trên doanh thu, gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Với cách tính này, người kinh doanh có thể chủ động xác định số thuế phải nộp, không còn phải lo chi phí nào được trừ, chi phí nào không, rồi phải theo dõi nhiều loại sổ sách kế toán", bà Minh chia sẻ.

Tương tự, ông Phạm Văn Tiến - chủ hộ kinh doanh bán và sửa chữa điện thoại, máy tính tại Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết cũng dự kiến lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu từ năm 2027.

Theo ông Tiến, ngoài việc được trừ ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng khi xác định thuế thu nhập cá nhân, điều ông mong chờ là sổ sách kế toán được đơn giản hóa.

"Nếu hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỉ đồng/năm, chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu mà chỉ phải ghi một sổ kế toán thì quá thuận lợi. Người kinh doanh có thể tự làm, không phải thuê kế toán", ông Tiến nói.

Tuy nhiên, ông mong cơ quan quản lý sớm có hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu để hộ kinh doanh thực hiện. Đặc biệt, cần hướng dẫn rõ việc quyết toán thuế năm 2026 trước khi chuyển sang phương pháp tính thuế mới.

Theo ông, với những sai sót về thủ tục do chưa nắm chắc chính sách, cơ quan thuế nên hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục thay vì xử phạt. Trường hợp cố tình che giấu doanh thu, trốn thuế thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Hộ kinh doanh mong hướng dẫn chi tiết và thật dễ hiểu về sổ sách kế toán khi chuyển sang tính thuế tỉ lệ trên doanh thu - Ảnh: HỮU HẠNH

Giảm chi phí tuân thủ, nhưng vẫn phải lưu chứng từ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Quân - Phó trưởng Ban Chính sách thuế, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Chủ tịch VNLAWS - đánh giá việc nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế từ 3 tỉ lên 10 tỉ đồng/năm không đơn thuần là mở rộng đối tượng áp dụng, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý thuế. Đó là hướng đến năng lực tuân thủ thực tế của người nộp thuế.

Theo ông, áp lực đối với người kinh doanh quy mô nhỏ không chỉ là số thuế phải nộp mà còn ở chi phí kế toán, hóa đơn, chứng từ, phần mềm… Riêng những hộ có nhiều giao dịch giá trị nhỏ, việc tập hợp, chứng minh chi phí hợp lệ có thể gặp nhiều khó khăn.

"Chính sách thuế chỉ thực sự thành công khi người nộp thuế không còn e ngại việc tăng doanh thu và không phải lựa chọn giữa mở rộng kinh doanh với gia tăng gánh nặng tuân thủ", ông Quân nhấn mạnh.

Để chính sách đi vào thực tế, ông Quân kiến nghị cơ quan quản lý sớm hướng dẫn cụ thể thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế, cách xử lý khi doanh thu vượt ngưỡng 10 tỉ đồng/năm và yêu cầu về hóa đơn, chứng từ.

Liên quan đến hóa đơn, ông Quân đề xuất xem xét cho phép xuất gộp hóa đơn theo ngày đối với các giao dịch nhỏ, bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng, nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm ghi nhận đầy đủ doanh thu tính thuế.

Theo ông, việc đơn giản hóa phương pháp tính thuế cũng cần thực hiện đồng bộ với hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dữ liệu giao dịch trên nền tảng số và các công cụ hỗ trợ kê khai thuế.

Lưu ý với hộ kinh doanh, ông Quân cho rằng dù lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, người kinh doanh vẫn cần chủ động theo dõi doanh thu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầu vào. Bởi nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng 10 tỉ đồng/năm và thuộc diện tính thuế trên thu nhập, việc thiếu chứng từ chứng minh chi phí có thể gây khó khăn khi xác định thu nhập chịu thuế.