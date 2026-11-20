Cán bộ Thuế cơ sở 14 thuộc Thuế TP.HCM đang hướng dẫn người nộp thuế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo chương trình, sáng 20-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một nội dung đáng chú ý của dự luật là doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm được lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, thay vì xác định thu nhập tính thuế trên cơ sở doanh thu trừ chi phí.

Đây là chính sách được nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ mong chờ suốt nhiều tháng qua.

Hộ kinh doanh không sợ nộp thuế, chỉ sợ bị phạt vì sổ kế toán

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngân, chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm tại Hà Đông (Hà Nội), cho biết đã mong chờ chính sách tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu từ nhiều tháng nay.

Thông tin Quốc hội dự kiến thông qua dự luật ngày 20-11 khiến bà rất mừng. Bà mong chính sách được áp dụng ngay trong năm nay để người kinh doanh yên tâm buôn bán.

Theo bà Ngân, doanh thu cửa hàng đến cuối tháng 10 đã vượt 4 tỉ đồng. Với quy mô này, việc tính thuế thu nhập theo phương pháp doanh thu trừ chi phí khá phức tạp, nhất là khi hộ kinh doanh chưa quen ghi chép bốn sổ kế toán, tập hợp hóa đơn, chứng từ đầu vào, nên bà vẫn lo bị phạt.

"Tôi kinh doanh đã 20 năm, cửa hàng là nguồn thu nuôi sống gia đình, lo cho con cái ăn học. Tôi luôn muốn làm đúng, nộp thuế đầy đủ. Tôi không sợ nộp thuế, chỉ sợ bị phạt vì làm sai do chưa có kinh nghiệm. Trong khi đó, thủ tục kế toán khá phức tạp, chính sách lại có nhiều quy định mới với người buôn bán nhỏ", bà Ngân chia sẻ.

Theo bà, nếu được lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, hộ kinh doanh sẽ dễ xác định số thuế phải nộp, giảm áp lực chứng minh các khoản chi phí hợp lệ, từ đó yên tâm duy trì và mở rộng kinh doanh.

Tương tự, ông Ngô Văn Bình, chủ hộ kinh doanh đồ gia dụng cao cấp tại Hà Nội, cho biết hiện có hai cửa hàng và bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Dù sử dụng phần mềm hỗ trợ theo dõi doanh thu, ông vẫn mất nhiều thời gian, chi phí cho việc ghi chép sổ sách kế toán, quản lý hóa đơn, chứng từ.

"Tôi muốn chuyển sang tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu với mức thuế 1,5% để yên tâm kinh doanh. Nếu số sổ kế toán giảm từ bốn xuống còn một thì rất thuận lợi.

Tuy nhiên, khi chuyển sang tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, hộ kinh doanh có được trừ ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không. Tôi mong chính sách sớm được ban hành, hướng dẫn cụ thể để người kinh doanh lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp, tránh sai sót khi thực hiện" - ông Bình nói.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỉ đồng/năm mong được sớm áp dụng tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu - Ảnh: LÊ THANH

Giảm gánh nặng tuân thủ, tạo điều kiện phát triển kinh doanh

Ông Trần Văn Quân - Chủ tịch VNLAWS, chuyên gia tư vấn pháp luật và tuân thủ - nhận định việc đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỉ lên 10 tỉ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tuân thủ pháp luật cho hộ kinh doanh.

Qua thực tế tư vấn, ông nhận thấy nhiều hộ kinh doanh không ngại nộp thuế mà lo thủ tục phức tạp, chính sách thay đổi, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt do sai sót về kế toán, hóa đơn, chứng từ và xác định chi phí được trừ.

"Nếu ngưỡng doanh thu 10 tỉ đồng được thông qua, chính sách sẽ giúp giảm chi phí kế toán, đơn giản hóa việc xác định nghĩa vụ thuế, hạn chế tranh chấp về chi phí được trừ và khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch doanh thu", ông Quân nhận định.

Ông kiến nghị xem xét áp dụng chính sách ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, đồng thời quy định rõ cơ chế chuyển tiếp, xử lý các khoản thuế đã tạm nộp để tránh phát sinh thêm thủ tục.

Cơ quan quản lý cũng cần tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh khắc phục sai sót theo quy định pháp luật, thay vì chỉ tập trung xử phạt.

Tuy nhiên, ông Quân lưu ý đơn giản hóa phương pháp tính thuế không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm về hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ kê khai.

Bởi nhiều hộ không chỉ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn cung cấp hàng hóa, nguyên liệu cho doanh nghiệp. Nếu mở rộng diện miễn lập hóa đơn, doanh nghiệp mua hàng từ hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn khi chứng minh chi phí đầu vào hợp lệ.

Do đó cần phân biệt rõ giữa đơn giản hóa cách tính thuế và nghĩa vụ lập hóa đơn, bảo đảm quyền lợi của các bên trong chuỗi cung ứng.

"Chính sách thuế cần hướng đến nuôi dưỡng nguồn thu thay vì chỉ chú trọng khai thác nguồn thu. Khi hộ kinh doanh giảm được chi phí tuân thủ, kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững, Nhà nước sẽ có nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp", ông Quân nhấn mạnh.

99,8% hộ kinh doanh được lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu Trước đó, giải trình tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ phần trăm từ 3 tỉ lên 10 tỉ đồng/năm, áp dụng đối với cả doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. Theo đó, số sổ kế toán có thể giảm từ bốn xuống còn một khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về thuế, kế toán. Đáng chú ý, khoảng 81% doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng 99,8% hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng ngưỡng này. Người nộp thuế thuộc nhóm trên sẽ được lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp và có lợi nhất với hoạt động kinh doanh của mình.