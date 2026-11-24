Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Mỹ hôm 22-9 - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine đã diễn ra vào ngày 23-11 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện đến Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về Thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine Coly Seck và Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas.

Trong bức điện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn nhân đạo của nhân dân Palestine.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước; Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, đồng thời phối hợp với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế hỗ trợ tái thiết, ổn định cuộc sống cho người dân Palestine.