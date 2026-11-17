Minh họa tàu Voyager 1 đi vào không gian liên sao. Tàu dự kiến cách Trái đất một ngày ánh sáng, tương đương khoảng 25,9 tỉ km, vào ngày 18-11-2026 - Ảnh: NASA

"Ba nháy ngắn, một nháy dài", đó là nhịp mở đầu lời chào NASA mời mọi người cùng thực hiện sau hoàng hôn 17-11, trước lúc Voyager 1 cách Trái đất khoảng 25,9 tỉ km.



Theo NASA, hoạt động "Shine Bright for Voyager's Light-Day" ("Thắp sáng chào Voyager cách Trái đất một ngày ánh sáng") dành cho người tham gia ở khắp thế giới. Mỗi nơi thực hiện sau lúc Mặt trời lặn theo giờ địa phương. Khi đêm lần lượt xuống ở các múi giờ, những ánh đèn có thể nối tiếp nhau thành một lời chào quanh hành tinh.

Người tham gia dùng đèn pin, đèn xe đạp hoặc điện thoại, hướng ánh sáng lên bầu trời rồi nháy ba chữ V-G-R, ký hiệu gọi của sứ mệnh Voyager, bằng mã Morse.

Chữ V gồm ba nháy ngắn và một nháy dài. Chữ G là hai nháy dài, một nháy ngắn. Chữ R gồm một nháy ngắn, một nháy dài rồi một nháy ngắn.

Theo hướng dẫn của NASA, mỗi nháy ngắn kéo dài dưới một giây, nháy dài khoảng một giây. Giữa các nhịp trong cùng một chữ ngắt nhẹ, giữa hai chữ nghỉ ít nhất một giây. Có thể lặp lại chuỗi tín hiệu trong khoảng một phút.

Người chưa quen mã Morse có thể mở công cụ nháy sáng tự động trên trang NASA bằng điện thoại hoặc máy tính bảng, rồi hướng màn hình lên trời. Cơ quan này cũng mời mọi người chụp ảnh, quay video và gắn thẻ @NASA khi chia sẻ.

Ba chữ V-G-R và mã Morse tương ứng trong lời mời nháy đèn chào Voyager 1 của NASA tối 17-11 - Ảnh: NASA

Lời chào bằng đèn mang tính tượng trưng. Liên lạc thực tế với Voyager được thực hiện bằng sóng vô tuyến qua Mạng lưới Không gian sâu của NASA.

Theo tính toán NASA công bố, Voyager 1 dự kiến đạt khoảng cách một ngày ánh sáng lúc 17h16 ngày 18-11 giờ Việt Nam, sau hoạt động nháy đèn tối 17-11. Đây là khoảng cách xa nhất một vật thể do con người chế tạo từng đạt được tính từ Trái đất.

Một ngày ánh sáng tương đương khoảng 25,902 tỉ km. Để hình dung, ánh sáng đi từ Mặt trăng tới Trái đất chỉ mất khoảng 1,3 giây. Ánh sáng Mặt trời cần khoảng tám phút 20 giây để tới chúng ta. Còn từ vị trí mới của Voyager 1, ánh sáng phải đi trọn một ngày mới về tới Trái đất.

Khoảng cách ấy cũng đặt ra nhịp làm việc rất khác cho đội điều khiển. Một lệnh vô tuyến gửi đi cần khoảng 24 giờ mới đến tàu. Phản hồi cần thêm khoảng 24 giờ để quay về, chưa kể thời gian xử lý. Mỗi lượt hỏi và đáp kéo dài ít nhất khoảng hai ngày.

Voyager 1 được phóng ngày 5-9-1977 để thăm sao Mộc và sao Thổ. Tháng 8-2012, tàu vượt khỏi nhật quyển, vùng các hạt và từ trường do Mặt trời tạo ra, để đi vào không gian liên sao.

Con tàu song sinh Voyager 2, cũng rời Trái đất năm 1977 nhưng theo hướng khác để thăm sao Thiên Vương và sao Hải Vương, dự kiến đạt mốc một ngày ánh sáng vào tháng 11-2035.