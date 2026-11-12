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Lộ diện bề mặt tiểu hành tinh sau cú đâm của tàu NASA

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Sau hai năm bay trong không gian, tàu Hera đã gửi về những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về tiểu hành tinh từng bị tàu NASA đâm trúng năm 2022.

Tàu Hera gửi hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh từng bị NASA đâm trúng - Ảnh 1.

Hình ảnh cận cảnh đầu tiên của tàu Hera về hệ tiểu hành tinh đôi Didymos - Ảnh: ESA

Nhiệm vụ nhằm giúp các nhà khoa học đánh giá hiệu quả của thử nghiệm làm chệch hướng tiểu hành tinh do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện năm 2022, theo tạp chí BBC Sky at Night ngày 11-11.

Ngày 26-9-2022, tàu DART của NASA đã cố tình đâm vào Dimorphos, tiểu hành tinh nhỏ quay quanh Didymos, để thử nghiệm khả năng thay đổi quỹ đạo của thiên thể có nguy cơ va chạm với Trái đất.

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Didymos có đường kính trung bình 765m trong khi Dimorphos chỉ khoảng 150m. Hệ tiểu hành tinh này không gây nguy hiểm cho Trái đất nhưng được chọn làm mục tiêu thử nghiệm công nghệ phòng thủ hành tinh.

Sau cú va chạm, Dimorphos giảm tốc độ chuyển động, khiến chu kỳ quay quanh Didymos rút ngắn khoảng 32 phút.

Vụ va chạm cũng tạo ra thay đổi nhỏ trong quỹ đạo và tốc độ chuyển động của cả hệ tiểu hành tinh quanh Mặt trời.

Để tìm hiểu rõ hơn hậu quả của vụ va chạm, ESA đã phóng tàu Hera vào năm 2024.

Sau khi đến nơi, tàu Hera gửi về những hình ảnh cho thấy một mặt khác của Didymos so với khu vực từng được camera của tàu DART ghi lại trước khi va chạm.

Tàu Hera gửi hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh từng bị NASA đâm trúng - Ảnh 2.

Hình ảnh tiểu hành tinh nhỏ Dimorphos do tàu DART chụp 11 giây trước vụ va chạm năm 2022 - Ảnh: NASA

"Điều đầu tiên chúng tôi thốt lên là wow!", ông Patrick Michel, nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Hera, cho biết.

Hình ảnh mới cho thấy Didymos có nhiều tảng đá, hố va chạm và những cấu trúc giống các rãnh hoặc gờ nổi.

Đáng chú ý, một số tảng đá có thể là vật chất bị bắn ra từ Dimorphos trong vụ va chạm năm 2022, sau đó di chuyển khoảng 1km sang tiểu hành tinh lớn hơn.

Theo nhà khoa học Michael Kueppers thuộc sứ mệnh Hera, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục lập bản đồ và xác định những thay đổi trên bề mặt cả hai thiên thể để hiểu rõ hơn cách vật chất phân tán sau va chạm.

Những hình ảnh tiếp theo về Didymos và Dimorphos dự kiến được công bố trong tháng 11-2026.

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp đánh giá khả năng sử dụng tàu vũ trụ để làm chệch hướng các tiểu hành tinh trong tương lai, góp phần bảo vệ Trái đất trước nguy cơ va chạm từ không gian.

Tàu Hera gửi hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh từng bị NASA đâm trúng - Ảnh 4.Châu Âu bắt tay NASA ngăn tiểu hành tinh có thể san phẳng một thành phố

TTO - Cơ quan Vũ trụ châu Âu cảnh báo tiểu hành tinh Dimorphos có thể san phẳng một thành phố nếu rơi xuống Trái đất. Họ vừa ký thỏa thuận trị giá 129 triệu euro với NASA để làm chệch hướng tiểu hành tinh này.

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    Chủ đề: tiểu hành tinh Dimorphos tàu DART NASA

    Dòng sự kiện: Vũ trụ

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