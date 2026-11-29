Có nhiều điểm mới về xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính, hiệu lực thi hành từ 2028 - Ảnh minh họa

Quy định mới về xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính từ 1-1-2028

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2028, với nhiều điểm mới về xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm hành chính được áp dụng đối với các trường hợp bao gồm xử phạt cảnh cáo.

Hành vi vi phạm mà mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó hoặc hành vi vi phạm hành chính mà mức phạt tiền tính theo tỉ lệ, số lần giá trị khoản thu trái pháp luật đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, 2 triệu đồng đối với tổ chức. Mức này cao gấp đôi so với luật hiện hành, lần lượt là 500.000 đồng và 1 triệu đồng.

Cùng với đó là hành vi vi phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến theo quy định tại khoản 3 Điều 51 và khoản 1 Điều 52 của Luật này.

Việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm hành chính cũng được áp dụng với hành vi vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Hành vi vi phạm hành chính đã được áp dụng trình tự, thủ tục điều tra theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Đề xuất nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Đáng chú ý, dự thảo quy chế đã quy định 1 điều về nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng theo hướng phải phù hợp với lịch sử, văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc và đặc trưng của địa phương; góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống.

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Việc lựa chọn tên phải phù hợp với vị trí, chức năng, cấp, quy mô của đường phố, công trình công cộng và ý nghĩa, tầm quan trọng của địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, công lao của danh nhân được lựa chọn để đặt tên. Ưu tiên sử dụng tên danh nhân, địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quốc gia để đặt tên cho đường phố, công trình công cộng có vị trí, chức năng, cấp, quy mô tương xứng.



Ưu tiên sử dụng tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương để đặt tên đường phố, công trình công cộng, bảo đảm thể hiện đặc trưng và bản sắc của địa phương.

Việc sử dụng tên danh nhân nước ngoài để đặt tên đường phố, công trình công cộng phải phù hợp với mức độ đóng góp, tầm ảnh hưởng của danh nhân và mối liên hệ với Việt Nam hoặc địa phương.

Việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng phải bảo đảm tính khoa học, hệ thống, ổn định, dễ nhận biết, dễ sử dụng; thuận lợi cho quản lý hành chính, giao thông, địa chỉ, thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn và hoạt động của tổ chức, cá nhân; bảo đảm thống nhất giữa văn bản quyết định đặt tên, đổi tên với biển tên, hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu và bản đồ số.

Một báo cáo viên trình bày tại hội nghị - Ảnh: BTC

Việt Nam nghiên cứu gene liên quan ung thư xương

Tại Hội nghị khoa học thường niên về sáng tạo trong y học và mô hình chăm sóc sức khỏe 2026 vừa tổ chức tại Hà Nội, GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống y tế Vinmec cho biết các nhà khoa học đã phát hiện hai gene đáng chú ý ở bệnh nhân ung thư xương và đang phối hợp với các trung tâm nghiên cứu lớn phát triển phương pháp phát hiện bệnh sớm.

Theo đó, qua nghiên cứu hồ sơ và dữ liệu của 500 bệnh nhân ung thư xương điều trị tại bệnh viện, bước đầu phát hiện hai gene đáng chú ý, các bác sĩ đang tiến tới tìm kiếm những dấu ấn bất thường này trong máu người bệnh và phát triển hướng phát hiện sớm ung thư xương thông qua xét nghiệm bất thường trong máu.

Điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn - TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM nâng tầm chất lượng bệnh viện cửa ngõ

"Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân khu vực cửa ngõ Thành phố và các tỉnh lân cận, ngành y tế TP.HCM đã và đang triển khai kế hoạch đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện đa khoa khu vực ở các vị trí cửa ngõ, góp phần hình thành nên hệ thống y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm". Thông tin tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 10 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, TP.HCM ngày 28/11.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện cho biết đơn vị chuẩn bị tiếp nhận khối lượng lớn trang thiết bị y tế mới với tổng giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Hiện các gói trang thiết bị đã trúng thầu và đang được đưa về theo tiến độ; dự kiến việc bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng được triển khai trong quý I-2027.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đang nhận được sự hỗ trợ toàn diện trong đào tạo nhân lực của các trường đại học như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), Học viện Quân y…. Đồng thời được chuyển giao kỹ thuật trực tiếp và hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ...

Hai bệnh viện cửa ngõ khác là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cũng đang được đầu tư hệ thống đồng bộ từ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. Trong năm 2025, TP.HCM hoàn thành nâng cấp hệ thống ba bệnh viện cửa ngõ trọng điểm, đến nay các cơ sở này lần lượt được đưa vào vận hành.

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