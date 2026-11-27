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TP.HCM triển khai thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà về việc triển khai công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao liên quan đến việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà giao Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ và Công an TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung Quyết định số 4039/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao để phối hợp triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND TP.HCM có trách nhiệm thông báo rộng rãi về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giúp công dân tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Việc triển khai thông tin về thủ tục này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Masan muốn nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên 11.500 tỉ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 và thay đổi nhân sự hội đồng quản trị.

Theo tờ trình ngày 25-11 do ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch hội đồng quản trị Masan - ký, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 từ 93.500 - 98.000 tỉ đồng lên 98.000 - 105.000 tỉ đồng.

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Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số được đề xuất nâng từ 7.250 - 7.900 tỉ đồng lên 10.000 - 11.500 tỉ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4-2026, mức cao nhất trong mục tiêu doanh thu tăng 7.000 tỉ đồng, tương đương 7,1%, trong khi mục tiêu lợi nhuận tăng 3.600 tỉ đồng, tương đương 45,6%.

Đồng thời, Masan đề xuất thay đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 xuống còn 5 thành viên.

Chủ tịch VietCredit xin từ nhiệm, đồng sáng lập MoMo ứng cử vào hội đồng quản trị

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 21-12, Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt - VietCredit (TIN) sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch hội đồng quản trị VietCredit - đã có đơn từ nhiệm ngày 25-11. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Phương kể từ ngày 21-12 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, VietCredit muốn nâng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 5 lên 7 người.

Theo đó, cổ đông sẽ bầu bổ sung 3 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đáng chú ý, trong danh sách 5 ứng viên được công bố có ông Nguyễn Bá Diệp (sinh năm 1973), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) - doanh nghiệp đứng sau ví điện tử MoMo. Ông Diệp đồng thời là nhà đồng sáng lập và Phó Chủ tịch cấp cao của MoMo.

Khẩn trương thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP.HCM trước ngày 30-11

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP.HCM.

Theo đó, UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP được giao và hoàn thành 100% kế hoạch trước 30-11. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, nộp quỹ trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Thuế TP, Bảo hiểm xã hội TP, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo tình hình thu, nộp quỹ hàng ngày cho UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, đánh giá chủ tịch UBND cấp xã trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI) năm 2026 đối với nhiệm vụ thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP.

TP.HCM ghi nhận một số điển hình về cải cách hành chính

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, đơn vị ghi nhận một số địa phương có cách làm sáng tạo, thiết thực trong cải cách hành chính.

Tiêu biểu là UBND phường Bình Dương triển khai mô hình "120 phút ngoài giờ hành chính vì công nhân lao động", tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc.

UBND phường Hòa Lợi có mô hình "Giải quyết nhanh, kết quả sớm, nhận tại nhà", chú trọng hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Trong khi đó, UBND xã Nghĩa Thành triển khai mô hình tổ phản ứng nhanh tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lưu động đối với người cao tuổi đi lại khó khăn, người khuyết tật và người yếu thế.

Những cách làm trên thể hiện sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

68,56 tỉ đồng ứng phó dịch bệnh do biến đổi khí hậu và bảo vệ trẻ em

Ngày 26-11, tại TP.HCM diễn ra hội thảo khởi động hai dự án viện trợ không hoàn lại nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu do Tổ chức Save the Children International (quốc tịch Anh) viện trợ.

Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Trong đó, trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động nhập cư thu nhập thấp, lao động phi chính thức, nông dân và người khuyết tật là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn chế về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và nguồn lực tài chính.

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Trên cơ sở phê duyệt của UBND TP.HCM tại quyết định số 5505 và 6325 năm 2026, hai dự án do Tổ chức Save the Children International (quốc tịch Anh) viện trợ được triển khai đồng bộ từ nay đến hết ngày 4-11-2028, với tổng nguồn vốn hơn 68,5 tỉ đồng.

Cụ thể, dự án “Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ em và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu tại TP.HCM”, chủ dự án là Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, tổng vốn viện trợ không hoàn lại là hơn 28,8 tỉ đồng.

Dự án “Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng với các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu”, tổng ngân sách phê duyệt là hơn 39,7 tỉ đồng, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM triển khai.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh giá trị chiến lược của hai dự án nằm ở sự kết nối chặt chẽ giữa y tế dự phòng - cảnh báo sớm dịch bệnh với an sinh xã hội - bảo vệ trẻ em và tài chính y tế toàn diện.

Những bài học kinh nghiệm và mô hình thành công từ hai dự án sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố phối hợp cùng Bộ Y tế nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.

Tin tức thời tiết hôm nay 27-11