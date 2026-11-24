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Áp lực trả nợ trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, gần 400.000 tỉ đồng trong năm 2027

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10-2026 của FiinGroup, dư nợ toàn thị trường đạt khoảng 1,48 triệu tỉ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, sau bốn tháng liên tiếp duy trì đà tăng.

Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động phát hành mới chững lại. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu phát hành trong tháng 10 đạt 46.700 tỉ đồng, giảm 38,3% so với tháng 9. Trong đó, phát hành trái phiếu bất động sản giảm mạnh tới 68,7%.

Dù vậy, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn cũng giảm tốc, với giá trị mua lại trong tháng 10 đạt khoảng 24.000 tỉ đồng, giảm 15,9% so với tháng trước. Riêng nhóm ngân hàng chiếm gần 94% tổng giá trị mua lại.

Tính chung 10 tháng, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 265.700 tỉ đồng trái phiếu, giảm 5,5% so với cùng kỳ.

FiinGroup dự báo áp lực thanh toán trái phiếu sẽ gia tăng mạnh vào cuối năm. Riêng tháng 12-2026, tổng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi dự kiến đạt 55.800 tỉ đồng, tăng 125,6% so với tháng 11.

Sang năm 2027, tổng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp dự kiến lên tới 394.100 tỉ đồng, tăng 28,9% so với năm 2026.

10 tháng, Việt Nam chi gần 75.000 tỉ đồng nhập rau quả ngoại

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam chi hơn 2,82 tỉ USD, tương đương gần 75.000 tỉ đồng, nhập khẩu rau quả, tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung rau quả lớn nhất cho Việt Nam trong 10 tháng, với kim ngạch hơn 1,15 tỉ USD, chiếm gần 41% tổng giá trị nhập khẩu. Đứng thứ hai là Mỹ với hơn 746,6 triệu USD, chiếm khoảng 26,4%.

Infographic nhập khẩu rau quả Việt Nam - Đồ họa: LÊ THANH - AI hỗ trợ

Như vậy, riêng hai thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm hơn 67% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 10 tháng qua. Tuy nhiên, xét riêng tháng 10, nhập khẩu rau quả từ Mỹ đạt hơn 174,2 triệu USD, vượt mức 142,1 triệu USD từ Trung Quốc.

Ngoài hai thị trường trên, trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam còn nhập khẩu rau quả từ Úc với kim ngạch hơn 170,8 triệu USD; Myanmar đạt 147,4 triệu USD và New Zealand đạt 123,5 triệu USD.

Các thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Nam Phi cũng cung cấp rau quả cho Việt Nam, với kim ngạch từ hơn 50 triệu đến 74 triệu USD. Ngoài ra là Hàn Quốc với kim ngạch 38,4 triệu USD, Chile 28,9 triệu USD và Canada hơn 13 triệu USD…

Hàng mua online trị giá đến 1 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu

Từ ngày 1-3-2027, hàng nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan mỗi đơn hàng không quá 1 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng chính sách miễn thuế với tổng trị giá hàng hóa không quá 48 triệu đồng/năm.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 417/2026 về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, vừa được Chính phủ ban hành.

Đáng lưu ý, quy định này chỉ miễn thuế nhập khẩu. Các nghĩa vụ thuế khác, trong đó có thuế giá trị gia tăng, nhà nhập khẩu vẫn thực hiện theo quy định. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Quy hoạch tổng thể giúp TP.HCM đạt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu Luật Phát triển đô thị đến đối tác quốc tế

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị "Giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TP.HCM". Hội nghị dự kiến diễn ra vào sáng 26-11 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Hội nghị nhằm giới thiệu đến lãnh sự đoàn, các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài những nội dung cốt lõi, điểm mới chủ yếu và ý nghĩa của Luật Phát triển đô thị; đồng thời thông tin về định hướng và kế hoạch triển khai luật tại TP.HCM.

Qua đó, làm rõ vai trò của Luật Phát triển đô thị đối với định hướng phát triển đô thị của thành phố, tập trung giới thiệu những cơ chế, chính sách nổi bật có liên quan trực tiếp đến các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển đô thị, môi trường và phát triển bền vững.

Đây cũng là diễn đàn để lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành trao đổi trực tiếp với đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài; qua đó tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị.

Viện Pasteur TP.HCM tiêm vắc xin cúm miễn phí cho trẻ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23-11, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cúm mùa miễn phí cho gần 300 trẻ em tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật (trực thuộc Bộ Y tế), cùng nhân viên đang làm việc tại trung tâm.

Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tự kỷ, trẻ em khuyết tật và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nhóm cần được quan tâm, hỗ trợ và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Viện Pasteur TP.HCM tiêm vắc xin cúm mùa miễn phí cho tất cả trẻ em tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật (Bộ Y tế) - Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM cung cấp

Việc chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa, có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ và hạn chế nguy cơ lây lan bệnh trong môi trường sinh hoạt tập thể.

Tiêm vắc xin cúm cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng và những ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở trẻ có thể trạng hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Đại diện Viện Pasteur TP.HCM cho biết bên cạnh công tác chuyên môn, viện thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM như hỗ trợ nhà ở, khám sức khỏe, tiêm vắc xin miễn phí.

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