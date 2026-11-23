Từ 1-7-2027 đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên sổ đỏ - Ảnh minh họa

Từ tháng 7-2027, nhà chung của vợ chồng phải ghi tên cả hai trên sổ đỏ

Luật Đất đai sửa đổi mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 gồm 112 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2027.

Đáng chú ý, luật quy định với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận (sổ đỏ).

Trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 1 sổ đỏ và trao cho người đại diện.

Luật quy định trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên sổ đỏ.

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Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và chồng trên sổ đỏ. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% hộ người có công có mức sống từ mức trung bình trở lên

TP.HCM đặt mục tiêu trước 27-7-2027, 100% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống.

Nội dung này được nêu trong Kế hoạch số 655/KH-UBND ngày 20-11 của UBND TP.HCM về phong trào thi đua "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Theo kế hoạch, TP.HCM phấn đấu để các hộ gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên. 100% người đủ điều kiện hưởng chính sách người có công và thân nhân được nhận đầy đủ chế độ, chính sách.

Về nhà ở, TP.HCM đặt mục tiêu 100% người có công khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang ở nhà tạm, nhà dột nát cũng được hỗ trợ nhà ở.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh, đền thờ, đài tưởng niệm được sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phần việc được giao trong chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cấm livestream bán thuốc, bổ sung nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân

Luật Dược sửa đổi vừa bổ sung quy định nghiêm cấm hình thức livestream bán thuốc - Ảnh minh họa

Tại kỳ họp thứ 2 vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật, gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực từ 1-3-2027 với nhiều quy định mới đáng chú ý.

Đáng chú ý Luật Dược sửa đổi bổ sung quy định về sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự và công bố giá bán buôn thuốc dự kiến.

Luật bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử không thuộc trường hợp được phép hoặc thông qua hình thức livestream bán hàng.

Luật Bảo hiểm y tế mới sửa đổi quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó người tham gia được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu như trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình, phòng khám quân - dân y và một số cơ sở khác theo quy định.

Quy định cũng bổ sung mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại một số phòng khám của Nhà nước ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo các điều kiện cụ thể của luật.

TP.HCM ưu tiên hút vốn vào bán dẫn, AI, công nghệ số

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cho biết thành phố xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư TP.HCM năm 2026 được UBND TP.HCM phê duyệt, thành phố tập trung tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao và các doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các thị trường được chú trọng gồm Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ. Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đô thị thông minh, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Từ đầu năm đến ngày 25-10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại TP.HCM đạt khoảng 19,1 tỉ USD, trong đó có 1.726 dự án cấp mới với tổng vốn khoảng 9.799 triệu USD.

Tăng tuyển lao động kỹ thuật, logistics ở TP.HCM dịp cuối năm

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 266.122 vị trí việc làm. Từ nay đến cuối năm và giáp Tết 2027, dự kiến cần thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí, tùy tình hình đơn hàng và thị trường quốc tế.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy móc và lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics - kho vận - xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Trong đó, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động kỹ thuật, lao động làm việc theo ca và nhân sự có chuyên môn. Mức thu nhập phổ biến khoảng 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông, 10-15 triệu đồng đối với lao động kỹ thuật.

Nhóm lao động có chuyên môn, kinh nghiệm trong logistics, kinh doanh, bán hàng, xây dựng có mức thu nhập khoảng 12-20 triệu đồng/tháng.

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