Chuyên gia FPT thực hiện kiểm thử chip bán dẫn - Ảnh: FPT

Ngày 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho biết HĐND tỉnh này đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các trường hợp được áp dụng gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, triển khai dự án thiết kế chip bán dẫn tại Khánh Hòa thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ.

Dự án thiết kế chip bán dẫn được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các tiêu chí: doanh nghiệp đã tham gia lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn; có vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm gần nhất đạt ít nhất 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Dự án phải thuộc danh mục ngành, nghề trọng điểm do UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; có sản phẩm mẫu, thiết kế sở hữu trí tuệ (IP), nền tảng mô phỏng hoặc giải pháp thiết kế chip cụ thể.

Dự án có tác động hình thành chuỗi cung ứng, hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh, có kỹ sư, chuyên gia ngành kinh tế thiết kế vi mạch, điện tử, công nghệ thông tin, đội ngũ quản lý dự án có kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế hoặc phát triển sản phẩm công nghệ cao.

Hồ sơ dự án phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội dự kiến.

Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ tập trung vào 3 nhóm nội dung chính, đối với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ngân sách hỗ trợ 30% chi phí thực tế, tối đa 1 tỉ đồng/dự án.

Các khoản chi gồm thuê chuyên gia, cử nhân sự tham gia đào tạo chuyên sâu và các chương trình đào tạo về quản lý, thiết kế, sản xuất chip.

Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mức hỗ trợ là 30% chi phí thực tế nhưng không quá 7 tỉ đồng/dự án.

Các khoản được hỗ trợ gồm thuê, mua phần mềm thiết kế điện tử (EDA), chi phí đo kiểm, vật tư tiêu hao và tạo sản phẩm mẫu, trong đó, ưu tiên chi phí chế tạo mẫu vi mạch tích hợp.

Đặc biệt, đối với hoạt động mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ, doanh nghiệp được hỗ trợ 30% chi phí thực tế, tối đa 12 tỉ đồng/dự án.

Nội dung hỗ trợ gồm chi phí mua bản quyền lõi sở hữu trí tuệ (IP Core), máy móc, thiết bị và công nghệ phục vụ dự án.

Để được xét hỗ trợ, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đề nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ phải cam kết tiến độ, kết quả thực hiện tương ứng với nội dung và mức kinh phí ngân sách đề nghị hỗ trợ.