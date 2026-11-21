Một phiên họp Quốc hội

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội

Theo chương trình, hôm nay (21-11), kỳ họp thứ 2 của Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật, nghị quyết quan trọng và họp phiên bế mạc vào buổi chiều.

Vào buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm…

Biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, nghị quyết, như Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế…

Từ 15h, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

TP.HCM đốc thúc hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế năm 2026

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành, phường, xã, đặc khu tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.

Theo UBND TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp và chưa đồng đều giữa các phường, xã, đặc khu. Với tiến độ hiện nay, việc hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026 còn nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 30-9, toàn thành phố có 4.696.216 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 118.454 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 12.609.076 người tham gia bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa

So với chỉ tiêu được giao, số người còn thiếu cần tiếp tục phát triển là 270.780 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 43.167 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 632.720 người tham gia bảo hiểm y tế.

UBND TP.HCM yêu cầu các phường, xã, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng thời rà soát số còn thiếu, xác định nhóm có khả năng phát triển, phân công rõ trách nhiệm và xây dựng tiến độ hằng tuần, hằng tháng.

Kết quả, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và gắn với đánh giá, xếp loại cá nhân, đơn vị theo quy định. Bảo hiểm xã hội TP.HCM được giao theo dõi, tổng hợp tiến độ, phối hợp địa phương rà soát các nhóm có khả năng phát triển và tham mưu giải pháp hoàn thành chỉ tiêu.

Hỗ trợ 3-7 triệu đồng/tháng mỗi người lao động ở bệnh viện điều trị tâm thần, phong, HIV

Sở Y tế TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện Bến Sắn, Bệnh viện Nhân Ái và Bệnh viện Tâm thần trực thuộc sở.

Dự thảo dự kiến trình HĐND TP.HCM trong tháng 12-2026, áp dụng từ ngày 1-1-2027 nếu được thông qua.

Theo Sở Y tế, việc ban hành nghị quyết riêng nhằm thống nhất cơ sở pháp lý, kế thừa các chính sách còn phù hợp, khắc phục bất cập về đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ; đồng thời duy trì, ổn định và thu hút nhân lực tại các lĩnh vực đặc thù như HIV/AIDS, phong và tâm thần.

Các mức hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở kế thừa chính sách hiện hành, tính chất công việc, mức điều chỉnh thu nhập dự kiến và khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Theo đó, dự thảo đề xuất các mức hỗ trợ 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu và 7 triệu đồng/người/tháng, tùy từng nhóm đối tượng và bệnh viện.

Sở Y tế lý giải sự khác biệt về mức hỗ trợ giữa Bệnh viện Tâm thần với Bệnh viện Nhân Ái và Bệnh viện Bến Sắn xuất phát từ lịch sử chính sách, cơ chế tự chủ tài chính, khả năng tạo nguồn thu, địa điểm công tác, phạm vi đối tượng và các chế độ đang được hưởng.

Kênh Hàng Bàng giai đoạn 3: chuẩn bị thu hồi đất, làm bờ kè và mảng xanh

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ, giai đoạn 3.

Theo kế hoạch, dự án gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh. Khu vực thực hiện thuộc phường Bình Tiên và phường Bình Tây.

Một đoạn kênh Hàng Bàng (TP.HCM) đã hoàn thiện trước đó - Ảnh: CHÂU TUẤN

Kế hoạch tập trung vào việc chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần, xác định ranh giới, phạm vi thu hồi đất; chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư và phương án tạm cư.

Đối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, kế hoạch đưa ra 16 bước, từ xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đến lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả.

Sau khi hoàn tất các bước, các cơ quan sẽ xử lý trường hợp không bàn giao đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nếu có và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch.

TP.HCM xúc tiến thương mại, đầu tư gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, TP.HCM xác định xúc tiến thương mại, đầu tư phải gắn với lợi thế của thành phố và nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), công tác xúc tiến thương mại, đầu tư có vai trò khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Rạch Xuyên Tâm ở TP.HCM là dự án được các địa phương hoàn thành giải phóng nhanh chóng, góp phần giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sau khi sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, thành phố tập trung phát huy lợi thế về quy mô thị trường, năng lực sản xuất, hạ tầng, logistics và tiềm năng của từng khu vực.

Trong xúc tiến thương mại, thành phố ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp FDI và các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới; hỗ trợ khai thác các hiệp định thương mại tự do và đáp ứng tiêu chuẩn, quy định của thị trường quốc tế.

Về xúc tiến đầu tư, thành phố ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, tập trung vào trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ đa mục tiêu, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và hạ tầng giao thông, chuyển đổi số.

ITPC cũng xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi cung ứng để kết nối với các dự án phù hợp.

Dự kiến tin tức sự kiện trong nước từ ngày 21 đến 28-11 - Từ ngày 21 đến 25-11, tại Cà Mau: Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch - Ngày 22-11: Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; Hội nghị Đối ngoại Nhân đạo với chủ đề "80 năm nhân đạo Việt Nam: Kết nối triệu tấm lòng nhân ái"; Bế mạc vòng chung kết Giải bóng rổ học sinh tiểu học thành phố Hà Nội lần thứ 20; Tại TP.HCM: Cập nhật các môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc; Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo thành phố Cần Thơ - Ngày 23-11: Lễ bàn giao trang thiết bị rà phá bom mìn do Nhật Bản tài trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"; Tại Bắc Ninh: Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới" - Ngày 24-11: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc - Từ ngày 24 đến 30-11, tại Quảng Trị: Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa" - Từ ngày 25 đến 28-11: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" - Từ ngày 25 đến 29-11, tại Tuyên Quang: Chương trình Festival "Tinh hoa ẩm thực miền Bắc" năm 2026 - Ngày 28-11: Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8.