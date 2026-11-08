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TP.HCM lần đầu cắt điện cơ sở vi phạm môi trường sau khi có Luật Phát triển đô thị

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 8-11, lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết UBND xã đã phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại một cơ sở vi phạm về môi trường trên địa bàn.

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UBND xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại cơ sở vi phạm môi trường - Ảnh: Xã Tân Vĩnh Lộc

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra UBND xã Tân Vĩnh Lộc xác định Công ty TNHH nhựa T.N. chưa thực hiện đăng ký môi trường, không có hồ sơ phòng cháy chữa cháy, xả nước thải trực tiếp ra môi trường từ công đoạn xay rửa phế liệu; đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 14 tấn chất thải rắn.

Dù UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 73 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả, nhưng đến ngày 4-11 kiểm tra lại, cơ sở này tiếp tục hoạt động và đổ thải trái phép.

Trước tình trạng tái phạm, ngày 5-11, UBND xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh thu hồi trạm biến áp tại cơ sở này, căn cứ Nghị quyết 57 của HĐND TP.HCM về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm.

UBND xã tiếp tục triển chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp cùng Công an xã, trưởng ấp, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. 

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ sử dụng khu đất phải khắc phục hậu quả, thu gom toàn bộ rác thải, khôi phục lại hiện trạng ban đầu và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, tuyệt đối không để tái diễn hành vi vi phạm.

Thời gian tới, xã Tân Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục ra quân xử lý dứt điểm cơ sở phát thải gây ô nhiễm trên địa bàn. Cơ sở vi phạm buộc phải nghiêm túc chấn chỉnh, chủ động chấm dứt sai phạm, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Luật phát triển đô thị đi vào đời sống

Việc cắt điện, nước công trình vi phạm là một thẩm quyền mới và vượt trội được Luật Phát triển đô thị trao quyền cho HĐND TP.HCM ban hành để thực thi nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố với phạm vi áp dụng rộng.

Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra ngày 21 và 22-9, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết 57 về ban hành Quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.

Theo đó, các nhóm công trình đang xây dựng, đang hoạt động (như nhà ở, cơ sở kinh doanh, dịch vụ...) vi phạm về quy hoạch, thiết kế, không có giấy phép, sai nội dung giấy phép; vi phạm phòng cháy chữa cháy, điều kiện về môi trường, không chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan chức năng... có thể bị áp dụng hình thức xử lý cắt điện, nước.

- Ảnh 3.Cắt điện, nước công trình vi phạm ở TP.HCM, giải pháp mạnh để 'trị' điểm nóng

Luật Phát triển đô thị cho phép TP.HCM cắt điện, nước bảo đảm hiệu lực xử lý vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

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NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: Tân Vĩnh Lộc TP.HCM trạm biến áp

    Dòng sự kiện: Luật phát triển đô thị

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