Tòa nhà Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: TTO

Quốc Cường Gia Lai muốn mở room cho nhà đầu tư nước ngoài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa ban hành nghị quyết triển khai chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc điều chỉnh nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh hiện hữu nhằm mở room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu là đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không bị áp mức 0%.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai rà soát, cụ thể hóa nội dung chi tiết và điều khoản loại trừ đối với 9 ngành, nghề kinh doanh.

Các ngành, nghề này gồm khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên, quặng kim loại quý hiếm; dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác và thu gom than cứng, than non; khai thác quặng sắt và dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.

Trong đó, doanh nghiệp quy định loại trừ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, khoáng sản và một số hoạt động thuộc diện hạn chế hoặc chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Quốc Cường Gia Lai - thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật điều lệ công ty (nếu có).

11 tháng du lịch TP.HCM đã đạt chỉ tiêu về tổng thu năm

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch 11 tháng đầu năm 2026 ước đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Ngành du lịch thành phố đã chính thức hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu năm ngay trước khi bước vào tháng cao điểm cuối cùng.

Để tạo thêm sức hút trong mùa cao điểm, chương trình kích cầu du lịch cuối năm ghi nhận 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Trong đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm đến 48% giá phòng niêm yết, các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu nhiều tour với mức giá từ 200.000 đồng/khách.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Sở Du lịch TP.HCM cũng phối hợp Sở Công Thương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ kết nối các tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu mua sắm cuối năm "Shopping Season in Vibrant HCMC".

Ngoài ra, một trong những hoạt động đáng chú ý trong tháng 12 là Giải marathon quốc tế TP.HCM, diễn ra từ ngày 4 đến 6-12, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên, trong đó có vận động viên quốc tế và các tỉnh, thành phố. Các điểm đến du lịch cũng được giới thiệu tại Làng Marathon và khu vực về đích, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu, lựa chọn hành trình phù hợp.

Địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - Ảnh: AN ANH

Lần đầu tiên Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á tổ chức tại Việt Nam

Phát triển điện hạt nhân bền vững không chỉ đòi hỏi công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân mà còn cần nền tảng khoa học và công nghệ vững mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đồng thuận xã hội và quan hệ đối tác quốc tế tin cậy.

Vì vậy, Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội ngày 25 và 26-11 là cơ hội để Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tiếp cận kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy hợp tác gắn với nâng cao năng lực quốc gia, tạo nền tảng cho phát triển điện hạt nhân an toàn, an ninh và bền vững.

Tại diễn đàn do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp Cơ quan Diễn đàn thương mại hạt nhân (NBP) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết cam kết quốc gia là điều kiện thiết yếu nhưng chưa đủ để bảo đảm triển khai thành công chương trình điện hạt nhân.

Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế trong tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý dự án và xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy. Điện hạt nhân với ưu thế phát thải carbon thấp có thể bổ trợ cho năng lượng tái tạo, tăng cường tính ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ phát triển kinh tế dài hạn.

Việt Nam xác định phát triển điện hạt nhân là lựa chọn chiến lược lâu dài và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các dự án sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng quốc gia, củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời đặt nền móng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Nhiều kỹ thuật mới trong ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu và tan máu bẩm sinh

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vừa kỷ niệm 20 năm triển khai ghép tế bào gốc tạo máu tại đây. Theo thông tin từ bệnh viện, trải qua 20 năm hoạt động ghép tế bào gốc tạo máu đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành kỹ thuật điều trị thường quy, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Theo ông Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tính từ 2006-2026, viện đã ghép tế bào gốc cho 800 bệnh nhân ung thư các thể bệnh như đa u tủy xương, lơ xê mi cấp dòng tủy, u lympho hodgkin và u lympho không hodgkin, tan máu bẩm sinh.

Ông Khánh đánh giá các bác sĩ của viện hiện đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật quốc tế đang áp dụng, như ghép tự thân, ghép đồng loại, trong đó ghép đồng loại với yêu cầu tương thích chỉ cần 50%, mở rộng cơ hội ghép tế bào gốc cho rất nhiều người bệnh. Nhờ đó, thời gian sống thêm từ khi phát hiện bệnh của người bệnh tăng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 20 năm triển khai ghép tế bào gốc tại viện, bệnh nhân được ghép thứ 2 (ca ghép thực hiện năm 2006) cũng đã đến tham dự lễ kỷ niệm. Nhiều người sau ghép đã lập gia đình, sinh con, mạnh khỏe trở lại.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 26-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH