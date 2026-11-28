TP.HCM yêu cầu làm rõ trách nhiệm xử lý dự án còn vướng mắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM rà lại kết quả tháo gỡ các dự án

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu rà soát toàn bộ dự án trên hệ thống 751 và hệ thống 45 đã được báo cáo là xử lý, tháo gỡ, không còn khó khăn, vướng mắc.

Việc rà soát phải căn cứ hồ sơ pháp lý, quyết định của cấp có thẩm quyền, tình hình triển khai thực tế và kết quả xử lý cụ thể của từng dự án. Các đơn vị phải cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả xử lý và tài liệu minh chứng, bảo đảm thống nhất giữa dữ liệu trên hệ thống, báo cáo bằng văn bản và thực tế.

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Các dự án được phân loại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, gồm dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; dự án đã xử lý khó khăn, vướng mắc và đang tiếp tục đầu tư; dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động hoặc được xử lý theo hình thức khác.

Với dự án chưa tháo gỡ xong, phải xác định rõ nội dung còn vướng, nguyên nhân, cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ và thời hạn xử lý. Những dự án đã tháo gỡ thủ tục pháp lý nhưng còn triển khai đầu tư cũng phải được đánh giá về năng lực chủ đầu tư, tiến độ, khả năng huy động vốn và thời điểm hoàn thành.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, kết quả xử lý các dự án thuộc phạm vi quản lý.

TP.HCM hoàn tất danh sách người hoạt động không chuyên trách được hỗ trợ trước 31-12

TP.HCM yêu cầu các phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ để giải quyết trợ cấp một lần.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM triển khai Nghị quyết 100/2026 của HĐND TP.HCM, các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và không thuộc diện được giải quyết chế độ theo Nghị định 154/2025 sẽ được xem xét hỗ trợ.

UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm xác định thời gian công tác, mức phụ cấp làm căn cứ tính trợ cấp; phối hợp Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thẩm định, thống nhất danh sách.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phải phê duyệt danh sách người đủ điều kiện hưởng chế độ chậm nhất ngày 31-12-2026. Việc chi trả trợ cấp phải hoàn tất trước ngày 31-3-2027.

Theo kế hoạch, các đơn vị phải lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trước ngày 15-12. Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND TP.HCM.

TP.HCM thúc tiến độ mặt bằng dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

Đường Tôn Thất Thuyết (quận 4 cũ, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Theo kế hoạch, UBND các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội được giao chủ trì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Các phường phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ.

Một số phần việc đã hoàn tất như lập kế hoạch thu hồi đất, họp với người có đất trong khu vực thu hồi, ban hành và gửi thông báo thu hồi đất.

Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến làm từ ngày 26-11 đến 26-12-2026. Quyết định thu hồi đất được dự kiến ban hành từ ngày 26-11-2026 đến 31-3-2027.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án trước ngày 31-3-2027.

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 388/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017 về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12.

Theo nghị định, từ ngày 1-12, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 540.000 đồng/tháng, tương ứng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hằng tháng. Người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân trong trường hợp người đó đã chết nộp một bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nếu giấy tờ kèm bản khai đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành, được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan giải quyết không yêu cầu người dân cung cấp hoặc nộp lại.

Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1-12 tiếp tục được giải quyết theo quy định cũ.

Dự kiến sự kiện trong nước (từ ngày 28-11 đến 7-12) Ngày 28 đến 29-11: Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông lần thứ 11 - Ngày 28-11, tại Thanh Hóa: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển, từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp” - Ngày 28-11: Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 - Tại TP.HCM: + Ngày 28-11: Hội thảo "Quy hoạch tầm nhìn 100 năm - đô thị vì người dân" + Ngày 29-11: Vinh danh thủ khoa năm 2026 + Ngày 29-11: Lễ tôn vinh Thanh niên làm sáng tạo nội dung số - Ngày 29-11: Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất. - Ngày 29-11, tại Hà Nội: Lễ biểu dương sáng kiến giáo dục thông minh năm 2026 - Từ ngày 29-11 đến 4-12: Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu thăm Việt Nam - Ngày 30-11, tại Hà Nội: Lễ bàn giao trang thiết bị rà phá bom mìn do Nhật Bản tài trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - Từ ngày 1 đến 3-12: Tổng thống Cộng hòa Belarus thăm chính thức Việt Nam - Từ ngày 3 đến 6-12, tại Đà Nẵng: Lễ hội đèn lồng quốc tế năm 2026, chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản".

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 28-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH