Mitsubishi Destinator bản thấp có giá khoảng hơn 700 triệu đồng sau khi trừ ưu đãi - Ảnh: Mitsubishi

Thị trường ô tô bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm với hàng loạt chương trình kích cầu. Trong phân khúc xe SUV 7 chỗ, nhiều hãng và đại lý đưa ra ưu đãi dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, tiền mặt hoặc tặng thêm dịch vụ.

Xe SUV 7 chỗ dưới 900 triệu đồng: Ưu đãi hàng chục triệu đồng

Mitsubishi Destinator là một trong những mẫu SUV được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 11.

Phiên bản Premium có giá niêm yết 780 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 78 triệu đồng.

Bản Ultimate giá 855 triệu đồng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu, nâng tổng giá trị khuyến mại lên khoảng 68 triệu đồng.

Mazda CX-8 cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ trong tháng này. Ngoài ra, Mazda đã điều chỉnh giá niêm yết của mẫu SUV, trong đó bản Luxury hiện có giá từ 889 triệu đồng, thấp hơn trước 10 triệu đồng.

Ở nhóm xe Trung Quốc, Geely Okavango được Tasco Auto triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn.

Mức ưu đãi của mẫu SUV này vào khoảng 45 triệu đồng. Hai phiên bản Executive và Premium có giá niêm yết lần lượt 739 triệu và 799 triệu đồng.

Geely Okavango giảm khoảng 45 triệu đồng trong tháng 11 - Ảnh: Đại lý

Xe SUV trên 1 tỉ đồng: Có mẫu khuyến mại hơn 200 triệu

Ở nhóm SUV có giá niêm yết trên 1 tỉ đồng, Isuzu mu-X và Hyundai Santa Fe đang có mức ưu đãi đáng chú ý.

Isuzu Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại dành cho mu-X từ đầu tháng 11-2026 đến hết tháng 1-2027. Các phiên bản Sport, Prestige và Premium được áp dụng mức hỗ trợ lên tới 18% giá niêm yết.

Tại một số đại lý, Isuzu mu-X Sport 4x4 AT và Prestige 4x2 AT sản xuất năm 2026 có mức ưu đãi hơn 220 triệu đồng. Riêng phiên bản Premium 4x4 AT được khuyến mại khoảng 231 triệu đồng.

Với Hyundai Santa Fe, TC Group công bố tổng giá trị ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 11.

Chương trình kết hợp ưu đãi từ hãng, đại lý và quyền lợi dành cho khách hàng sở hữu thẻ hội viên. Ngoài ra, xe được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km. Nhờ đó, Hyundai Santa Fe có giá niêm yết khởi điểm 1,069 tỉ đồng đối với phiên bản Exclusive.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ gói ưu đãi đều được quy đổi thành tiền mặt. Khoản hỗ trợ thực tế còn tùy thuộc phiên bản và chính sách của từng đại lý.

Hyundai Santa Fe được khuyến mại trị giá tới 220 triệu đồng - Ảnh: Hyundai

Trong khi đó, Honda CR-V không nằm trong danh sách xe được Honda Việt Nam áp dụng khuyến mại chính hãng tháng 11.

Dù vậy, một đại lý phía Nam đang đưa ra mức ưu đãi tiền mặt 45 triệu đồng cho CR-V bản G, vốn có giá niêm yết 1,039 tỉ đồng.

Các chương trình khuyến mại xe SUV 7 chỗ cuối năm có sự khác biệt giữa từng hãng và đại lý. Khách hàng cần kiểm tra điều kiện áp dụng và các khoản hỗ trợ cụ thể, bởi tổng giá trị khuyến mại không phải lúc nào cũng tương đương số tiền được trừ trực tiếp khi mua xe.

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