Đoàn viên ở Bắc Ninh đọc sách trong không gian văn hóa công nhân - Ảnh: HÀ QUÂN

Trao đổi với Tuổi trẻ ngày 28-11, ông Trần Văn Hà - Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh - cho biết sở vừa có báo cáo tình hình tiền lương năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết năm 2027 của các doanh nghiệp trong thành phố.

Về thưởng Tết Nguyên đán năm 2027, có gần 3.000 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 613.000 lao động. Mức thưởng bình quân chung trên 8,915 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là trên 564 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) còn mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Với thưởng Tết dương lịch 2027, có gần 2.200 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 360.000 lao động. Mức thưởng bình quân chung là 820.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là 461 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Qua khảo sát trên 3.400 doanh nghiệp đang sử dụng gần 678.000 lao động, tiền lương bình quân chung năm 2026 ở Bắc Ninh là 11,09 triệu đồng/tháng.

Tiền lương cao nhất là 690 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp FDI. Năm trước, tiền lương cao nhất là 461 triệu đồng/người/tháng, cũng thuộc khối FDI (số liệu từ khoảng 1.300 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 643.000 người lao động).

Trao đổi với Tuổi trẻ, một chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp FDI lớn ở Bắc Ninh cho hay ngoài thưởng Tết Nguyên đán tháng lương thứ 13, công ty dự kiến tặng quà Tết với mức 700.000 đồng/người, ra Tết sẽ thưởng thêm 1 tháng lương nữa.

Trong khi đó nhiều doanh nghiệp sẽ chốt mức thưởng Tết Nguyên đán vào tháng 1-2027 do phụ thuộc kết quả sản xuất kinh doanh và thông báo tăng lương sau khi Chính phủ có nghị định 399/2026 về tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1-1-2027.