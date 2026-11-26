Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh trao quà cho em nhỏ lên xe về quê cùng gia đình dịp Tết năm 2026 - Ảnh: K.ANH

Theo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 của Thành Đoàn TP.HCM, các hoạt động sẽ diễn ra từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, hướng đến nhiều nhóm đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ trong dịp Tết.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, trong đó có ít nhất 400.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Thành Đoàn phấn đấu chăm lo ít nhất 5.500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ít nhất 10 chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động vui xuân phục vụ thanh thiếu nhi và người dân.

Không để thanh niên công nhân xa quê thiếu Tết

Một trong những trọng tâm của chương trình là chăm lo cho đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, làm việc tại các công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú và nhà trọ.

Đặc biệt, những người phải trực ca, làm việc xuyên Tết hoặc không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình sẽ được quan tâm hỗ trợ.

Trong đó, chương trình "Chuyến xe mùa xuân" do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM triển khai dự kiến trao 2.200 vé xe cùng 2.200 phần quà Tết cho đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM cũng vận động hỗ trợ từ 1.500 - 2.000 vé xe và quà Tết cho sinh viên, người lao động các tỉnh xa có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê, các chương trình "Vui Tết cùng thanh niên công nhân xa quê", "Đón xuân về bên nhà máy" và chuỗi hoạt động tại các khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ sẽ mang không khí Tết đến với những người ở lại thành phố.

Thành Đoàn cũng đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 100 góc xuân "Góc xuân tuổi trẻ" tại ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, bến xe và các điểm sinh hoạt cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, chăm lo tại ít nhất 15 ký túc xá sinh viên và 95 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được về quê bằng chuyến xe miễn phí do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức dịp Tết 2026 - Ảnh: K.ANH

Dành sự quan tâm cho trẻ em khó khăn, gia đình chính sách

Với thiếu nhi, chương trình "Xuân yêu thương" dự kiến chăm lo 1.500 em tại 9 trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội trẻ em và 500 em tại các khu lưu trú thanh niên công nhân.

Các hoạt động còn hướng đến trẻ mồ côi, trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư đang điều trị nội trú và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình "Tổ ấm ngày xuân" dự kiến chăm lo 1.500 trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Nhà Thiếu nhi Thành phố tổ chức Liên hoan "Búp mai vàng" lần thứ 36 cho 400 em thiếu nhi tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Cùng với đó, tuổi trẻ thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chăm lo cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, biển đảo và các chốt biên phòng trên sông.

Ngoài các hoạt động trao quà, Thành Đoàn phấn đấu giới thiệu ít nhất 9.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh và thanh niên công nhân, trong đó Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố dự kiến giới thiệu 6.000 việc làm Tết.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thành Đoàn mong muốn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, để sự sẻ chia không chỉ dừng ở những phần quà mà còn trở thành điểm tựa thiết thực, giúp người khó khăn có thêm điều kiện đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.