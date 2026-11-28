Mức thưởng Tết Dương lịch tại TP Cần Thơ cao nhất gần 95 triệu đồng, cao hơn năm trước - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 28-11, thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết vừa có báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Tổng số doanh nghiệp có báo cáo lương, thưởng là 1.266 doanh nghiệp với 36.890 lao động. Theo đó, tiền lương thực trả năm 2026 với mức trả cao nhất 130 triệu đồng/tháng và thấp nhất 4 triệu đồng/tháng, thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Thưởng Tết Dương lịch năm 2027, có 840 doanh nghiệp dự kiến có thưởng với mức thưởng dự kiến cao nhất 94,6 triệu đồng, cao hơn năm trước (năm 2026 là 40,2 triệu đồng).

Mức thưởng dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng, cao hơn năm trước (năm 2026 là 50.000 đồng) thuộc doanh nghiệp dân doanh; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Bình quân mức thưởng dự kiến Tết Dương lịch năm 2027 cũng cao hơn năm trước, 7,87 triệu đồng so với 5,52 triệu đồng.

Trong khi đó có 788 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi với mức thưởng thấp hơn năm trước. Mức thưởng dự kiến cao nhất 94,6 triệu đồng, còn thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 110 triệu đồng.

Đồng thời mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán năm nay cũng thấp hơn, 9,68 triệu đồng so với 11,5 triệu đồng.

Mặc dù vậy mức thưởng thấp nhất Tết Nguyên đán Đinh Mùi lại cao hơn năm trước, 500.000 đồng so với 200.000 đồng.

Theo Sở Nội vụ, năm 2026 không ghi nhận tình trạng doanh nghiệp nợ lương, tuy nhiên trong 10 tháng năm 2026 có 126 vụ tranh chấp lao động cá nhân liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và nợ bảo hiểm xã hội. Nhiều vụ hòa giải không thành do người sử dụng lao động đã giải thể, phá sản, người đại diện theo pháp luật bỏ trốn hoặc mất khả năng chi trả. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục bảo vệ quyền lợi theo quy định.