Trung tâm hành chính TP Cần Thơ nằm trong quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô (bên phải) - Ảnh: T.Q.

Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng trung tâm hành chính TP Cần Thơ được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhằm tập trung lãnh đạo, điều phối việc chuẩn bị và triển khai dự án trung tâm hành chính TP, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định và thẩm quyền.

Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quỹ đất thanh toán và thủ tục đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư Reva Capital hỗ trợ nguồn lực, thông qua kết quả nghiên cứu ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô (phường Hưng Phú) để phục vụ lập thủ tục đầu tư khu hành chính tập trung thành phố.

Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Quy mô dự kiến khoảng 20ha, tổng mức đầu tư khái toán khoảng 2.500 - 4.000 tỉ đồng.

Khu vực nghiên cứu thuộc phạm vi quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa Tây Đô, diện tích quy hoạch chi tiết khoảng 69,4ha.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề xuất quỹ đất dự kiến thanh toán BT là phần diện tích còn lại khoảng 49,4ha sau khi trừ diện tích xây dựng trung tâm hành chính khoảng 20ha.

Nếu chưa đủ giá trị thanh toán theo tổng mức đầu tư dự án, đề xuất bổ sung thêm khu đất bãi công trường 5 cầu Cần Thơ (khoảng 10,4ha và khu đất tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến khu đô thị mới 5B (khoảng 43,5ha).

Áp dụng cơ chế nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được phê duyệt, không tính lãi vay.