TP Cần Thơ dự kiến đấu giá 21 khu đất nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được - Ảnh: H.P.

Theo kế hoạch, TP Cần Thơ sẽ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 khu đất trong danh mục khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Tuy nhiên, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, vẫn chưa có khu đất nào được đưa ra đấu giá.

Đến nay đã phê duyệt phương án đấu giá 21/21 khu đất và phê duyệt giá khởi điểm 17/21 khu đất. Đồng thời đã chấm điểm lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá 13/21 khu đất và niêm yết, thông báo đấu giá 9/21 khu đất.

21 khu đất đưa ra đấu giá gồm: khu đất 3 lô nền từ 5% quỹ đất Công ty TNHH Long Thịnh; khu đất 5 lô nền 5% quỹ đất Công ty TNHH Thiên Lộc (đợt 1); khu đất nhà máy nước Ô Môn; khu đất bãi bồi sông Hậu…

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, việc đấu giá đang gặp vướng mắc do một số nhà, đất theo quy hoạch hiện hành có chức năng xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp hoặc có chức năng khác chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất dự kiến trong phương án đấu giá.

Vì vậy cần rà soát quy hoạch, xem xét việc điều chỉnh đối với từng trường hợp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan trước khi tổ chức đấu giá.

Ngoài ra, một số khu đất là đất phi nông nghiệp hoặc có chức năng hỗn hợp, cần đối chiếu thông tin giữa các quy hoạch để xác định khả năng khai thác từng khu đất theo định hướng phát triển thương mại, dịch vụ hoặc bố trí đất ở.