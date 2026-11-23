



Khu đô thị mới STK An Bình được TP Cần Thơ tiếp tục giao đất, cho thuê đất - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 23-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết thành phố có 120 dự án ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc. Trong đó có nhóm 21 dự án dự kiến áp dụng Nghị quyết 29 năm 2026 của Quốc hội, và nhóm 99 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương.

Nhóm 21 dự án có tổng diện tích hơn 415ha, tổng mức đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư ban đầu hơn 18.431 tỉ đồng, đều là các dự án tồn đọng, kéo dài.

Qua rà soát, UBND TP quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất 17/21 dự án với diện tích khoảng 339ha, vốn hơn 12.600 tỉ đồng, đến nay đã có 13 dự án nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với 4 dự án còn lại, trong đó 3 dự án có cơ sở để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, tiếp tục triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù Nghị quyết 29 của Quốc hội, đồng thời đề xuất thu hồi 1 dự án.

17 dự án được tiếp tục giao, cho thuê đất Khu đô thị Cồn Khương, khu đô thị mới lô 5B, khu đô thị mới Hoàng Gia, khu đô thị mới Nguyễn Thái Học, khu đô thị mới khu 1 (lô 6C), khu đô thị Võ Văn Kiệt (khu 9), khu đô thị lô 13B Phú Thứ, khu đô thị mới Đại Ngân, khu đô thị mới STK An Bình, khu đô thị phường An Bình (khu 3), khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), khu đô thị mới phường Thường Thạnh, khu đô thị mới Cồn Khương, dự án mở rộng khu dân cư Ô Môn, dự án mở rộng chợ Thới Lai (giai đoạn 2) và dự án xây dựng, kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - khách sạn HD Bank Tower.