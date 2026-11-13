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Họp trực tuyến không chuyển biến, Cần Thơ họp trực tiếp để thúc xử lý 366 tài sản dôi dư

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Trước tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư còn chậm, lãnh đạo TP Cần Thơ tổ chức họp trực tiếp với các sở, ngành và địa phương, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cam kết tiến độ thực hiện.

Cần Thơ họp trực tiếp thúc tiến độ xử lý tài sản dôi dư năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: CA LINH

Sáng 13-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tiếp với các sở, ngành, phường, xã về xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn thành phố có 691 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính, gồm 591 cơ sở thuộc địa phương và 100 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành xử lý triệt để 325 cơ sở, đạt 47,03%.

Trong đó, 39 cơ sở được đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách, 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công như trụ sở làm việc, quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng.

Tuy nhiên, vẫn còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Đáng chú ý, có 210 cơ sở khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất chưa thực hiện triệt để; 140 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai và 16 cơ sở còn vướng mắc.

Họp trực tuyến không chuyển biến, Cần Thơ họp trực tiếp để thúc xử lý 366 tài sản dôi dư - Ảnh 1.

Phương án xử lý 691 nhà, đất dôi dư tại Cần Thơ - Nguồn: Sở Tài chính

Sở Tài chính nhận định một số địa phương chậm rà soát hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, thậm chí phát sinh tranh chấp, phải điều chỉnh phương án xử lý.

Sở kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát, chốt phương án xử lý trước ngày 18-11-2026, phấn đấu giải quyết dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, nhận định việc tổ chức cuộc họp trực tiếp lần này xuất phát từ thực tế tiến độ xử lý qua hình thức họp trực tuyến trước đó chưa có chuyển biến rõ rệt.

Đây cũng là yêu cầu về trách nhiệm và cam kết của các địa phương trước Thường trực UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ họp trực tiếp thúc tiến độ xử lý tài sản dôi dư năm 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: CA LINH

Theo ông Nam, qua rà soát, tiến độ xử lý tài sản công dôi dư trên địa bàn thành phố vẫn còn chậm. So với mặt bằng chung của các tỉnh, thành thì kết quả xử lý của thành phố hiện còn ở mức thấp. Đáng chú ý, nhiều xã, phường cũng chưa có chuyển biến rõ nét.

Trước đó, thành phố đã có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện niêm yết giá cho thuê và xử lý tài sản công dôi dư, với thời hạn hoàn thành trong tháng 11. Các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện, bảo đảm tiến độ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cần Thơ họp trực tiếp thúc tiến độ xử lý tài sản dôi dư năm 2026 - Ảnh 4.Cho thuê, đấu giá 231 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Cần Thơ

Cần Thơ đưa ra nhiều phương án nhằm khai thác hiệu quả hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập tỉnh để tạo nguồn thu cho địa phương.

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CA LINH
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    Chủ đề: khai thác nhà đất dôi dư cho thuê Cần Thơ

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