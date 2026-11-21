Dự án Làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương tại phường Đồ Sơn có cơ hội hồi sinh, sau khi Hải Phòng quyết định điều chỉnh quy hoạch - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đến giữa tháng 11-2026, có 145/151 dự án trọng điểm Hải Phòng sàng lọc được xử lý theo hai hướng: gỡ vướng cho dự án còn khả năng triển khai và kiên quyết khép lại những dự án không còn khả năng tiếp tục.

Dự án mắc kẹt nhiều năm được gỡ "nút thắt" quy hoạch

Tại Đồ Sơn, hai dự án du lịch từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho địa phương là Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu và Làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương đang có hướng tháo gỡ sau nhiều năm đình trệ.

Dự án Làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009, với tổng vốn dự kiến 133,3 triệu USD.

Nhà đầu tư đã san lấp khoảng 53ha mặt nước biển, xây dựng hệ thống kè nhưng dự án không thể triển khai đồng bộ do vướng mắc pháp lý liên quan đến sai lệch tọa độ khi cập nhật quy hoạch. Việc xác định ranh giới và chức năng sử dụng đất vì thế gặp khó khăn, kéo theo các thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa thể hoàn tất.

Cách đó không xa, Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu cũng chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Sau khi được xác lập lại chủ trương đầu tư từ năm 2005, nhà đầu tư đã xây dựng khoảng 5km kè, hệ thống giao thông nội bộ và đưa một số công trình dịch vụ vào khai thác.

Tuy nhiên những vướng mắc về quy hoạch, chức năng sử dụng đất khiến việc triển khai tổng thể dự án bị ảnh hưởng.

Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Thiềng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Hòn Dấu - phấn khởi khi dự án đã có hướng giải quyết sau nhiều năm mắc kẹt vì vấn đề quy hoạch.

Theo ông Thiềng, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều chỉnh; nhiều khả năng đến năm 2027 các thủ tục sẽ chính thức hoàn tất, tạo cơ sở để dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện.

Trước đó vào tháng 10-2026, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại hai khu vực Vạn Hương và Hòn Dấu, với tổng diện tích khoảng 136ha.

Một công trình quy mô trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu được xây dựng dang dở nhiều năm qua do vướng mắc quy hoạch, dẫn tới không phát huy hết hiệu quả đầu tư - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong đó khu vực Vạn Hương rộng 54,4ha được phân bổ lại chức năng sử dụng đất, gồm 41,1ha đất hỗn hợp có ở, 2,9ha đất du lịch và 10,4ha mặt nước. Khu vực Hòn Dấu rộng 81,7ha được bố trí 35ha đất hỗn hợp có ở, 23,4ha đất du lịch, 4,3ha đất cây xanh chuyên đề, 12,7ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật và 6,3ha đất quốc phòng, an ninh.

Ông Lê Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn - cho biết việc điều chỉnh quy hoạch tại hai khu vực nói trên là mong mỏi của chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong nhiều năm. Đây cũng là bước tháo gỡ quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, đưa nguồn lực đất đai và hạ tầng đã đầu tư vào khai thác, đóng góp cho phát triển du lịch địa phương.

Không chỉ ở Đồ Sơn, dự án mở rộng Nhà máy xi măng Phúc Sơn tại phường Nhị Chiểu cũng được tháo gỡ sau quá trình rà soát địa chính và giải quyết thủ tục. Cuối tháng 9-2026, TP Hải Phòng đã ban hành quyết định giao gần 23ha đất cho doanh nghiệp, mở đường để dự án tiếp tục triển khai.

"Khai tử" dự án không còn khả năng triển khai

Từ tháng 2-2026, Hải Phòng triển khai rà soát các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ trên địa bàn. Qua rà soát 466 dự án, công trình, thành phố lựa chọn 151 dự án trọng điểm để tập trung xử lý.

Đến giữa tháng 11-2026, thành phố này xác định hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 145/151 dự án. Trong đó 60 dự án không còn vướng mắc và đang triển khai theo phương án được chấp thuận; 85 dự án được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức như: chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, dừng vĩnh viễn hoặc quyết toán.

Hiện thành phố còn 6 trường hợp trong danh sách trọng điểm cần tập trung giải quyết, gồm nhóm công trình tại Trường đại học Hải Phòng; bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Thành; cơ sở sơ chế than Hà Hưng; Nhà máy gạch tuynel Phú Quý; Nhà máy cơ khí ST STEEL WORK và khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

Với dự án còn khả năng triển khai, Hải Phòng tập trung tháo gỡ nút thắt quy hoạch và thủ tục đầu tư. Đối với dự án không còn khả năng thực hiện thì kiên quyết "khai tử", để tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Lê Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - cho biết thành phố không tìm cách duy trì các dự án bằng mọi giá. Với những trường hợp còn khả năng triển khai, các cơ quan chức năng tập trung xử lý những nút thắt về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục đầu tư.

Ngược lại, dự án kéo dài nhưng không còn khả năng thực hiện thì kiên quyết "khai tử" để tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực.

Điển hình như dự án Nhà máy sản xuất đá nhựa của Công ty TNHH Phú Tân tại Cụm công nghiệp Phú Thứ có quy mô 3,46ha, vốn đầu tư hơn 209 tỉ đồng, đình trệ từ năm 2019. Sau khi rà soát, Sở Tài chính Hải Phòng đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động dự án.

Tương tự, dự án Khu nghỉ dưỡng Côn Sơn Resort rộng hơn 90ha, tổng vốn khoảng 550 tỉ đồng tại phường Trần Hưng Đạo cũng đã chấm dứt hoạt động trong tháng 9-2026, sau thời gian dài không thể triển khai.

