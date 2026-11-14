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Đà Nẵng tổng rà soát quỹ đất công, dự án liên quan đến thu hồi đất trên toàn thành phố

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Các địa phương, ban quản lý dự án tại Đà Nẵng thống kê các thửa đất, khu đất đang quản lý cùng những dự án đã, đang và sắp triển khai.

Đà Nẵng tổng rà soát quỹ đất công, dự án liên quan đến thu hồi đất trên toàn thành phố - Ảnh 1.

Đà Nẵng tổng rà soát quỹ đất công, dự án liên quan đến thu hồi đất trên toàn thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 14-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, các ban quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cung cấp dữ liệu đất đai và thông tin các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, quản lý và phát triển quỹ đất.

Theo đó Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thống kê các thửa đất, khu đất đang quản lý theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời cung cấp danh sách các công trình, dự án đã thực hiện và đang triển khai. 

Với những khu đất, dự án đã đo đạc địa chính, đơn vị phải gửi kèm sản phẩm đo đạc cả bản giấy và dữ liệu số đã được phê duyệt.

UBND các xã, phường rà soát, cung cấp danh sách công trình, dự án do địa phương làm chủ đầu tư hoặc giao đơn vị trực thuộc thực hiện. 

Các ban quản lý dự án cũng phải thống kê những công trình, dự án do mình làm chủ đầu tư, phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

Đà Nẵng tổng rà soát quỹ đất công, dự án liên quan đến thu hồi đất trên toàn thành phố - Ảnh 2.

Xã, phường tại Đà Nẵng phải thống kê, đo đạc những công trình, dự án do mình làm chủ đầu tư - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đối với các dự án đã hoàn thành đo đạc, nghiệm thu phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, các đơn vị phải cung cấp sản phẩm đo đạc và hồ sơ phê duyệt kỹ thuật liên quan (nếu có).

Theo đó việc rà soát, cập nhật dữ liệu đo đạc, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với quỹ đất do trung tâm quản lý, báo cáo sở trước ngày 23-11.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", đồng thời tránh trùng lắp kinh phí, hạng mục và phạm vi đo đạc địa chính trên toàn thành phố.

Đà Nẵng tổng rà soát quỹ đất công, dự án liên quan đến thu hồi đất trên toàn thành phố - Ảnh 4.‘Đánh thức’ quỹ đất quanh các ga metro ở TP.HCM

TP.HCM đang đẩy nhanh quy hoạch TOD quanh các nhà ga metro, đường sắt để khai thác quỹ đất và tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng. Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực, mở thêm cơ chế để thành phố chủ động tạo quỹ đất, đấu giá và tái đầu tư.

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    Chủ đề: quỹ đất công dự án đầu tư Đà nẵng Sở Nông nghiệp và Môi trường xã phường

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