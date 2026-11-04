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Hải Phòng gọi vốn tư nhân làm 7 dự án hạ tầng, sẽ đổi bằng quỹ đất

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Trong 7 dự án hạ tầng tại Hải Phòng vừa được công bố để mời gọi đầu tư, đường vành đai 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất với hơn 17.500 tỉ đồng.

Hải Phòng gọi vốn tư nhân làm 7 dự án hạ tầng, tính đổi bằng quỹ đất - Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến đường Vành đai 2 của TP Hải Phòng - Ảnh minh họa

Ngày 4-11, Sở Tài chính TP Hải Phòng công bố danh mục 7 dự án hạ tầng thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự kiến thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Trong số 7 dự án hạ tầng trọng điểm, tuyến đường Vành đai 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.547 tỉ đồng, lớn nhất trong danh mục. Tuyến đường này sẽ đi qua các phường Nam Triệu, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hồng Bàng và An Hải, với các đoạn kết nối quốc lộ 10 với đường Nguyễn Trường Tộ, đường 9C (trục VSIP) với đường vành đai 3.

Trên tuyến sẽ xây dựng cầu Bến Lâm vượt sông Cấm cùng nhiều công trình cầu, nút giao quan trọng.

Đứng thứ hai về quy mô vốn là dự án đường cầu Rào 3, với tổng mức đầu tư dự kiến 10.984 tỉ đồng. 

Tuyến dài khoảng 5,86km, kết nối khu đô thị Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy với đường bộ ven biển, đi qua các phường Dương Kinh và Nam Đồ Sơn. 

Dự án bao gồm hầm chui qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Hòa Nghĩa vượt sông He.

Một dự án giao thông đáng chú ý khác là tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10, đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cầu Khuể, có tổng mức đầu tư dự kiến 6.500 tỉ đồng. Tuyến dài khoảng 7,25km, rộng 50,5m, trong đó có hạng mục xây mới cầu Khuể vượt sông Văn Úc dài khoảng 787m.

Bốn dự án còn lại gồm đường dọc mương An Kim Hải (3.114 tỉ đồng); đường dọc mương Đông Bắc (3.907 tỉ đồng); công viên bờ Nam sông Cấm, đoạn từ cầu Nguyễn Trãi đến cầu Máy Chai (2.526 tỉ đồng) và đường trục đô thị 359C, từ nút giao đường tỉnh 359 - Máng Nước đến quốc lộ 10 (2.200 tỉ đồng).

Trong đó, dự án đường dọc mương Đông Bắc kết hợp cống hóa mương, hạ ngầm đường điện, xây dựng hệ thống thoát nước nhằm chống ngập cho khu vực Phú Xá, Bùi Thị Tự Nhiên. Còn công viên bờ Nam sông Cấm được quy hoạch trên diện tích khoảng 61,5ha, gồm các khu cây xanh, quảng trường, vườn hoa, không gian vui chơi, thể thao và bãi đỗ xe công cộng.

Theo danh mục công bố, các dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư được thanh toán bằng các quỹ đất đối ứng thuộc danh mục kèm theo hoặc các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về PPP.

Việc công bố danh mục 7 dự án nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển của Hải Phòng.

Hải Phòng gọi vốn tư nhân làm 7 dự án hạ tầng, sẽ đổi bằng quỹ đất - Ảnh 3.Lâm Đồng gọi vốn làm cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa

Tổng mức đầu tư sơ bộ tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa gần 55.000 tỉ đồng. Lâm Đồng tính phương án gọi vốn hợp tác công tư PPP.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: hạ tầng quỹ đất Hải Phòng gọi vốn tư nhân

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