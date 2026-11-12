Thuê ô tô tự lái rồi dùng giấy tờ giả để cầm cố, 2 bị cáo lãnh án

Bị cáo Đạt tại điểm cầu Tòa án nhân dân TP Cần Thơ - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 12-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Hợp (50 tuổi, ngụ xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ) 14 năm tù, Dương Đại Đạt (37 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang) 13 năm tù, cùng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa xét xử trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân TP Cần Thơ (có Hội đồng xét xử và bị cáo Đạt) và điểm cầu thành phần tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau (có bị cáo Hợp).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hợp trao đổi với Đạt về việc tìm người làm giả giấy tờ của các xe ô tô thuê tự lái, rồi mang các xe này đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Đạt liên hệ với người nhận làm giấy tờ giả qua mạng xã hội Facebook. Khi có nhu cầu, Hợp chụp hình giấy chứng minh nhân dân của chủ xe và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô rồi gửi cho Đạt.

Hợp thường lựa chọn những xe ô tô đã từng thuê trước đó để thuận lợi cho việc cung cấp thông tin về xe và chủ sở hữu cho Đạt.

Sau khi nhận được thông tin, Đạt liên hệ với người nhận làm giấy tờ giả để đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả và hợp đồng ủy quyền giả mang tên chủ xe, thể hiện chủ xe ủy quyền cho Hợp. Chi phí mỗi bộ giấy tờ giả là 7 triệu đồng.

Khi Đạt thông báo giấy tờ đã hoàn thành, Hợp chuyển tiền vào tài khoản của Đạt để trả cho người làm giấy tờ giả. Sau khi nhận đủ tiền, người làm giấy tờ giả gửi giấy tờ đến địa chỉ do Đạt cung cấp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 11-2020, Đạt đã giúp sức cho Hợp trong việc liên hệ, đặt làm 8 giấy tờ, tài liệu giả liên quan đến 4 xe ô tô.

Sau khi có được giấy tờ giả, Hợp thuê các xe ô tô rồi sử dụng xe cùng giấy tờ giả để cầm cố, thế chấp xe cho những người khác trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang cũ, nhận số tiền 925 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo định giá, tổng giá trị của 4 xe ô tô của các bị hại hơn 1,4 tỉ đồng.

Viện truy tố khoản 3, tòa nói chỉ có căn cứ khoản 1 Hội đồng xét xử nhận định, đối với tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, liên quan đến việc thuê xe ô tô của ba người là các ông bà T.N.H., T.T.N. và L.V.H. cầm cố cho ba người khác, đã được giải quyết tại ba bản án của Tòa án nhân dân khu vực 7, Tòa án nhân quận Bình Thủy (cũ), TP Cần Thơ và Tòa án nhân dân huyện Bình Tân (cũ), tỉnh Vĩnh Long. Tại các bản án này, các bị cáo đã bị xét xử và áp dụng Điều 341 Bộ luật Hình sự đối với hành vi sử dụng tài liệu giả xong. "Do đó, các hành vi này không thuộc phạm vi xét xử của vụ án này và không tiếp tục sử dụng để xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong cả vụ án" - hội đồng xét xử nhận định. Trong vụ này, tòa xác định các bị cáo phạm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ, chức liên quan đến việc thuê xe của ông L.T.P. để cầm cố cho ông P.V.T. Từ đó, tòa xác định cáo trạng truy tố các bị cáo tại điểm b, khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự là chưa phù hợp, chỉ đủ căn cứ buộc bị cáo phạm tội sử dụng tài liệu giả theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự với các bị hại là chủ xe, tòa cho rằng hồ sơ vụ án không thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của các bị hại nên chưa đủ căn cứ xem xét, nên tách ra thành vụ án dân sự khác nếu có tranh chấp.