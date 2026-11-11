Các cựu lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng và Ban Quản lý các KCN Hậu Giang lãnh án

9 bị cáo có kháng cáo ra tòa ngày 11-11 - Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 11-11, sau một ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 9/11 bị cáo cựu lãnh đạo và viên chức của Công ty Phát triển hạ tầng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (nay là Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ) có kháng cáo.

Trước đó tại tòa, các bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, xin miễn trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của 7/9 bị cáo có kháng cáo, y án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo này; chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Út, chuyển từ hình phạt tù giam sang cho hưởng án treo.

Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Toàn (cựu Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc công ty) 8 năm 6 tháng tù, Phùng Ngọc Ngoan (cựu Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng) 8 năm 3 tháng tù, Ngô Tấn Quốc (Giám đốc công ty) 8 năm tù, cùng về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Ngọc Điện (cựu Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp) bị phạt 5 năm tù, Lê Hoàng Vũ (cựu Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Phương Bình (Phó giám đốc công ty) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Phi Hải (Phó giám đốc công ty) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 11-11 - Ảnh: NHẪN NAM

Cùng nhóm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Văn Út (cựu Trưởng phòng) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Tâm (kế toán công ty) bị phạt 3 năm tù.

Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị cáo Thạch Ngọc Mai (kế toán trưởng) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Hoàng Anh (nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2014-2023, 11 cá nhân là lãnh đạo, viên chức của Công ty Phát triển hạ tầng và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang trong quá trình công tác đã không chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thiệt hại số tiền hơn 14,8 tỉ đồng.

Trong đó thiệt hại liên quan hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng; hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền gần 8,3 tỉ đồng.