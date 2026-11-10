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Khởi tố người đàn ông dùng gậy chặn đầu xe taxi ở Cần Thơ

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Sau khi dùng gậy chặn đầu và tác động vào xe taxi, một người đàn ông ở Cần Thơ bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố người đàn ông dùng gậy chặn đầu xe taxi ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đức tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 10-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 2-9, tại khu vực gần cầu Thủy Lợi trên quốc lộ 61 thuộc xã Vị Thủy (TP Cần Thơ), Đức có hành vi dùng gậy chặn đầu một xe taxi.

Không dừng lại ở đó, người này còn sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm người điều khiển phương tiện và dùng gậy tác động vào xe taxi.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vị Thủy nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, xác minh vụ việc, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu thập tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đức.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh khi xảy ra mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Khởi tố người đàn ông dùng gậy chặn đầu xe taxi ở Cần Thơ - Ảnh 2.Công an xác minh clip người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi, tát tài xế ở Hà Nội

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông tự nhận đã uống rượu rồi thò tay qua cửa kính ô tô, véo mũi và tát vào mặt tài xế. Công an đang xác minh sự việc.

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CA LINH
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    Chủ đề: chặn đầu xe khởi tố gây rối trật tự công cộng Cần Thơ

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