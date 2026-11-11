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Cần Thơ: Điều tra vụ con rể ra tay tàn nhẫn với mẹ vợ

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Không có tiền tiêu xài do thất nghiệp, một thanh niên ở Cần Thơ khai nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ: Điều tra vụ con rể ra tay tàn nhẫn với mẹ vợ - Ảnh 2.

Lê Duy Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ thông tin Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra vụ án giết người, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Hưng Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 5-11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của một cô gái 19 tuổi về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (60 tuổi) nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái.

Người thân nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, nghi liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hưng Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác minh người có liên quan, trong đó phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ Lê Duy Mạnh (21 tuổi, ngụ phường Bình Thủy), là con rể của bà H..

Làm việc với cơ quan công an, Mạnh khai do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 18h30 ngày 5-11, Mạnh dùng dây siết cổ bà H.. Khi nạn nhân bất động, người này lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Sau đó, Mạnh tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Cần Thơ: Điều tra vụ con rể ra tay tàn nhẫn với mẹ vợ - Ảnh 2.Người cha già xin tòa miễn tội chết cho con rể sát hại con gái

TTO - Mặc dù con gái bị chồng sát hại dã man nhưng người cha già vẫn xin hội đồng xét xử miễn tội chết cho con rể, để 'các cháu ngoại sớm có ngày đoàn tụ với bố'.

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CA LINH
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    Chủ đề: mẹ vợ con rể tử vong Cần Thơ

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