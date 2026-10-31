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Công an thông tin về video người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Sau khi đoạn video người đàn ông nằm giữa đường Hòa Bình (TP Cần Thơ) lan truyền trên mạng xã hội, công an đã xác minh và thông tin nguyên nhân vụ việc.

Làm rõ nghi vấn người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ trong ngày 30-11 - Ảnh: Mạng xã hội

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm trên mặt đường Hòa Bình (trước công viên Lưu Hữu Phước) thuộc phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sự việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, kèm theo nhiều bình luận và suy đoán về nguyên nhân, trong đó có ý kiến cho rằng người đàn ông sử dụng ma túy.

Ngày 31-10, Công an phường Ninh Kiều thông tin: Lúc 11h30 ngày 30-10, người đàn ông tên T.U.V. (27 tuổi, ngụ Cà Mau) sau khi uống rượu cùng bạn đã đi bộ đến đường Hòa Bình.

Trong quá trình di chuyển, V. bất ngờ ngất xỉu, nằm trên đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của V..

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời đưa V. đến Công an phường Ninh Kiều để được hỗ trợ. Qua kiểm tra nhanh, kết quả xét nghiệm ma túy đối với V. là âm tính. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của V. ổn định nên cho về.

Như vậy qua xác minh của Công an phường Ninh Kiều, sự việc không liên quan đến sử dụng ma túy như bình luận trên mạng xã hội.

Công an phường Ninh Kiều đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền riêng tư của người liên quan.

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CA LINH
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    Chủ đề: ma tuý ngất xỉu Cần Thơ

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