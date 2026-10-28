Nhóm thiếu niên từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi trộm điện thoại, bị bắt ở Đắk Lắk

3 trong nhóm 5 thiếu niên đột nhập cửa hàng bán điện thoại để trộm cắp đã bị bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 28-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an phường Đức Phổ đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nhóm 5 thiếu niên trú tại TP Đà Nẵng liên quan đến hai vụ đột nhập cửa hàng điện thoại trên địa bàn, thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm.

Theo đó, rạng sáng 22-10, tại phường Đức Phổ xảy ra 2 vụ đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đức Phổ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận diện nhóm trộm là các thiếu niên trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Công an phường Đức Phổ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy tìm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp dừng xe khách, bắt giữ 3 thiếu niên cùng tang vật khi nhóm này đang trên đường vào TP Cần Thơ tiêu thụ tài sản.

5 thiếu niên được xác định gồm N.T.T. (sinh ngày 4-11-2011), V.V.N.D. (sinh ngày 11-9-2011), T.D.P.H. (sinh ngày 21-1-2012), Đ.T.L. (sinh ngày 1-11-2012) và T.D.K. (sinh ngày 23-7-2011), cùng trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 20-10, nhóm thiếu niên tụ tập tại một quán bi da ở phường Điện Bàn Đông, bàn bạc dùng chiếc xe máy được lấy trộm trước đó để chạy vào Quảng Ngãi trộm cắp tài sản.

Điện thoại mà nhóm này đã trộm - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Khoảng 1h ngày 21-10, nhóm đến xã Tư Nghĩa, thuê phòng tại một nhà nghỉ rồi mua 2 cây xà beng cất trong cốp xe. Tiếp đó, N.T.T., V.V.N.D. và T.D.P.H. bàn bạc đi về hướng Quy Nhơn tìm cửa hàng điện thoại để đột nhập, còn Đ.T.L. và T.D.K. ở lại nhà nghỉ.

Đến khoảng 1h ngày 22-10, V.V.N.D. lái xe máy chở N.T.T. và T.D.P.H. vào phường Đức Phổ. Nhóm này đột nhập hai cửa hàng điện thoại không có người trông coi, dùng xà beng cạy cửa, phá két sắt lấy trộm 24 điện thoại các loại, gồm iPhone 17, 16, 15, 12 và Samsung, cùng 2,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 265 triệu đồng.

Sau khi gây án, nhóm thiếu niên trở về nhà nghỉ, kiểm tra, tìm cách phi tang các thiết bị cài iCloud rồi chia nhau tài sản, tách thành 2 hướng tẩu thoát nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Trong đó, một nhóm di chuyển theo hướng Nam để đón xe khách vào TP Cần Thơ tiêu thụ tài sản.

Khi đến địa phận Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, 3 thiếu niên trong nhóm này bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp dừng xe, bắt giữ cùng tang vật.

Công an phường Đức Phổ đã làm việc với 2 thiếu niên còn lại và thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.