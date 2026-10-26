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Coi TikTok thấy trường lắp máy tính mới, bắt xe từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm sạch linh kiện

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LÊ TRUNG
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LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
SỸ ĐỨC
SỸ ĐỨC

Sau khi xem bài đăng trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại một trường, một tay trộm chuyên nghiệp đón xe vào Đắk Lắk đột nhập trường học tháo trộm 132 cấu kiện máy vi tính trị giá gần 500 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Rà Tiktok, 'đạo chích' từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk đột nhập trường khoắng sạch linh kiện máy tính - Ảnh 1.
Rà Tiktok, 'đạo chích' từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk đột nhập trường khoắng sạch linh kiện máy tính - Ảnh 2.

Vũ Văn Bằng cùng số cấu kiện máy vi tính trộm được - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (36 tuổi, trú xã Phú Đình, Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo kẻ gian cạy cửa đột nhập phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) tháo lấy trộm 132 cấu kiện máy vi tính gồm chip CPU, thanh RAM, ổ cứng, tổng trị giá gần 500 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Bằng, thu giữ toàn bộ tang vật khi người này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng.

Theo hồ sơ, Bằng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án về tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.

Rà Tiktok, 'đạo chích' từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk đột nhập trường khoắng sạch linh kiện máy tính - Ảnh 3.

Bằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SỸ ĐỨC

Trước khi gây ra vụ trộm tại trường trên, Bằng lên mạng xã hội theo dõi các bài đăng liên quan đến việc lắp đặt thiết bị máy tính tại các công ty, trường học.

Sau khi xem một bài đăng trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, ngày 7-10, Bằng bắt xe khách từ TP Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk rồi tìm đường đến trường.

Tối cùng ngày, Bằng đột nhập vào trường rồi ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát, sau đó cắt khóa phòng thực hành tin học, tháo khoắng sạch các cấu kiện quan trọng của dàn máy vi tính, rồi mang số linh kiện này lên xe khách trở về TP Đà Nẵng.

Chưa kịp tiêu thụ, Bằng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy vết, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

'Đạo chích' từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk khoắng sạch linh kiện máy tính ở trường - Ảnh 5.Bắt 2 thanh niên đột nhập trường mầm non trộm hơn 1 tỉ

Ngày 14-3, Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa triệt phá vụ trộm cắp tài sản tiền tỉ tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca (phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài).

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LÊ TRUNG - SỸ ĐỨC
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    Chủ đề: máy tính Đắk Lắk trộm cắp linh kiện đột nhập trường học Phòng cảnh sát Hình sự

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