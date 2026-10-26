Coi TikTok thấy trường lắp máy tính mới, bắt xe từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm sạch linh kiện

Vũ Văn Bằng cùng số cấu kiện máy vi tính trộm được - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (36 tuổi, trú xã Phú Đình, Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo kẻ gian cạy cửa đột nhập phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) tháo lấy trộm 132 cấu kiện máy vi tính gồm chip CPU, thanh RAM, ổ cứng, tổng trị giá gần 500 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Bằng, thu giữ toàn bộ tang vật khi người này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng.

Theo hồ sơ, Bằng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án về tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.

Bằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SỸ ĐỨC

Trước khi gây ra vụ trộm tại trường trên, Bằng lên mạng xã hội theo dõi các bài đăng liên quan đến việc lắp đặt thiết bị máy tính tại các công ty, trường học.

Sau khi xem một bài đăng trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, ngày 7-10, Bằng bắt xe khách từ TP Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk rồi tìm đường đến trường.

Tối cùng ngày, Bằng đột nhập vào trường rồi ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát, sau đó cắt khóa phòng thực hành tin học, tháo khoắng sạch các cấu kiện quan trọng của dàn máy vi tính, rồi mang số linh kiện này lên xe khách trở về TP Đà Nẵng.

Chưa kịp tiêu thụ, Bằng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy vết, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.