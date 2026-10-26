Bắt 4 người cắt trộm dây trụ sạc xe VinFast, thiệt hại khoảng 140 triệu đồng

Nhóm thanh thiếu niên cắt trộm súng và dây sạc tại trụ sạc điện xe Vinfast bị camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Ngày 26-10, Công an xã Tân An Hội (TP.HCM) vẫn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây ra hai vụ cắt trộm dây cáp sạc tại các trạm sạc xe điện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 22-10, Công an xã Tân An Hội tiếp nhận trình báo của bà L.T.T.H. (33 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) về việc trạm sạc VinFast trên địa bàn bị kẻ gian cắt trộm hai súng sạc, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Ngoài ra, một súng sạc khác cũng bị cắt rời nhưng bị bỏ lại hiện trường, không thể sửa chữa, thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân An Hội lập hồ sơ, tổ chức truy xét, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác minh những người liên quan.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Trần Minh Phụng (18 tuổi), N.T.Nh. (16 tuổi), H.G.H. (17 tuổi) và C.K.L. (13 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh. Bước đầu, những người này khai nhận hành vi cắt trộm dây cáp sạc.

Quá trình xác minh còn xác định trước đó khoảng 3h30 ngày 22-10, nhóm này đã đến cửa hàng VinFast Bình Thủy - Củ Chi, cũng thuộc xã Tân An Hội, cắt trộm hai dây cáp sạc tại các trụ sạc, tổng trị giá tài sản bị mất là 70 triệu đồng.

Tổng thiệt hại ban đầu của hai vụ việc được xác định khoảng 140 triệu đồng, gồm tài sản bị lấy đi và súng sạc bị cắt hỏng. Sau khi lấy trộm, nhóm này đã đến nơi thu mua phế liệu để bán lấy tiền.

Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm này cắt dây sạc xong đi bán tại chỗ thu mua phế liệu - Ảnh: Công an cung cấp

Số nguyên liệu mà nhóm cắt trộm - Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm dùng kìm cộng lực cắt dây tại trụ sạc điện - Ảnh: Công an cung cấp