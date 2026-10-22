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Tài xế 26 lần lẻn vào phòng ngủ nhà bà chủ, trộm loạt túi Hermès, Dior, Louis Vuitton

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Biết bà chủ có nhiều túi xách Hermès, Dior, Louis Vuitton đắt tiền nhưng ít sử dụng, tài xế Nguyễn Đức Son đã 26 lần lẻn vào phòng ngủ trộm cắp tài sản. Chỉ trong 9 tháng, Son lấy 31 túi xách cùng các món phụ kiện hàng hiệu, tổng trị giá hơn 8,5 tỉ đồng.

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Ảnh minh họa vụ tài xế trộm loạt túi xách hàng hiệu - Ảnh: AI

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Son làm tài xế cho bà Đ.T.L. (sinh năm 1976, sống tại khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Hà Nội).

Son biết gia đình bà chủ sở hữu nhiều túi xách đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Dior, Louis Vuitton cất trong phòng ngủ, không thường xuyên sử dụng.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Son nảy sinh ý định lấy trộm túi xách đem bán. Từ tháng 1 đến tháng 9-2025, tài xế này đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm.

Trộm hàng hiệu rồi đăng lên mạng xã hội bán

Khoảng tháng 1-2025, Son thực hiện vụ trộm đầu tiên. Lợi dụng lúc không có người trông coi, anh này lẻn vào phòng ngủ của con gái bà L., lấy một chiếc túi xách Dior rồi giấu vào túi đựng quà để mang ra ngoài.

Sau đó Son chụp ảnh chiếc túi, tìm người mua qua các hội nhóm trên mạng xã hội. 

Theo cáo trạng, tài xế Son liên hệ được với tài khoản có tên "Mạnh Authentic" và thỏa thuận bán chiếc túi với giá 40 triệu đồng.

Sau vụ trộm đầu tiên, đến khoảng tháng 2-2025, Son tiếp tục vào phòng ngủ của gia đình bà chủ, lấy một chiếc khăn quàng cổ Louis Vuitton mang xuống ô tô cất giấu. Sau đó Son quay trở lại phòng ngủ lấy thêm một chiếc túi xách Hermès.

Chiếc khăn Louis Vuitton sau đó được tài khoản "Mạnh Authentic" mua lại với giá 5 triệu đồng. Riêng chiếc túi Hermès được Son bán cho một người khác với giá 400 triệu đồng.

Như vậy, chỉ với ba món đồ trong những lần trộm đầu tiên, Son đã bán được tổng cộng 445 triệu đồng.

Điểm chung trong cách thức thực hiện của người tài xế là lợi dụng những lúc gia đình chủ sơ hở để lấy tài sản, mang ra ngoài rồi tìm khách mua qua mạng xã hội.

Trộm 31 túi xách hàng hiệu, phần lớn tài sản chưa thu hồi

Theo cáo buộc, Son đã thực hiện tổng cộng 26 lần trộm cắp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9-2025.

Kết quả điều tra xác định trong 9 tháng, Son đã lấy trộm tổng cộng 31 chiếc túi xách thuộc các thương hiệu Hermès, Dior, Louis Vuitton, cùng một chiếc vòng vàng Cartier và một chiếc khăn quàng cổ Louis Vuitton.

Tổng giá trị số tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 8,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn số túi xách mà Son lấy trộm đã được bán cho người khác nên chưa thu hồi được.

Theo kết luận định giá, bốn chiếc túi xách và một chiếc vòng vàng Cartier có tổng trị giá gần 1,3 tỉ đồng. Đối với 27 chiếc túi xách cùng chiếc khăn Louis Vuitton chưa thu hồi được, Son khai đã bán cho ba người với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Trong số những người giao dịch mua tài sản, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân người sử dụng tài khoản "Mạnh Authentic", người đã mua chiếc túi Dior và chiếc khăn Louis Vuitton trong hai lần trộm đầu tiên.

Từ kết quả định giá số tài sản và lời khai về số tiền bán những món đồ chưa thu hồi, cơ quan tố tụng xác định tổng trị giá tài sản bà L. bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, bà L. yêu cầu Nguyễn Đức Son bồi thường hơn 7,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm cơ quan tố tụng ban hành cáo trạng, Son vẫn chưa thực hiện việc bồi thường.

Cùng với việc truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phân công Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

- Ảnh 3.Bắt người đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 10 cây vàng

Đột nhập nhà dân, phá hai két sắt, trộm 10 cây vàng rồi cẩn thận xóa dấu vết hiện trường. Nhưng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ được kẻ gian.

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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: trộm Hà nội Louis Vuitton Dior cáo trạng

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