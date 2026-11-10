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Nhân viên thú y tiếp tay tiểu thương đưa thịt nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi ra chợ bán

tác giả
NHẪN NAM
NHẪN NAM
NHẪN NAM

3 nhân viên thú y ở Cần Thơ đóng dấu kiểm dịch, giúp 2 tiểu thương đưa hơn 700kg thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi ra chợ Vĩnh Viễn bán thì bị phát hiện.

Đưa thịt nhiễm bệnh tả heo Châu Phi ra chợ bán, nhân viên thú y và tiểu thương bị phạt tù - Ảnh 1.

Ba bị cáo Nhiên, Cam, Nam tại tòa ngày 10-11 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 10-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ nhân viên thú y tiếp tay tiểu thương đưa thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ra chợ Vĩnh Viễn bán, với 3/5 bị cáo có kháng cáo.

Theo đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt mỗi người 6 tháng tù cho hai bị cáo Lưu Văn Nam và Thị Hồng Cam; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Nhiên.

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Nhiên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; phạt bị cáo Nam và Cam lần lượt các mức án 1 năm 6 tháng tù và 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo tòa, do hai bị cáo Cam và Nam sau phiên tòa sơ thẩm đã nộp phạt bổ sung tổng cộng 90 triệu đồng (theo án sơ thẩm tuyên) và án phí thể hiện ý thức chấp hành bản án, được xem là tình tiết mới nên chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự cố ý coi thường pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm. 

Trong đó, bị cáo Nhiên được giao nhiệm vụ kiểm soát giết mổ nhưng đã lợi dụng quyền hạn được giao, đóng dấu kiểm soát đối với heo chết, dịch bệnh, tạo điều kiện cho bị cáo Cam, Nam đưa thịt heo không đảm bảo an toàn ra thị trường tiêu thụ.

Cam và Nam vì mục đích thu lợi đã mua heo chết, heo có dấu hiệu dịch bệnh với giá rẻ để giết mổ, tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc thịt heo mang đi tiêu thụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo hồ sơ, ngày 9-10-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở còn 40 con heo sống được lưu tại chuồng và 1 con heo 120kg đã được giết mổ, đóng dấu kiểm soát giết mổ của cán bộ thú y, đang để trên xe chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Test nhanh mẫu thịt con heo này cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi.

Xác định con heo đã giết mổ là của bị cáo Cam đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn nên lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra tại hai lô bán thịt heo của Cam và bà Giang Thị Hoa (vợ bị cáo Nam). Theo đó, thu giữ của Cam 610,5kg, bà Hoa 230,2kg thịt heo để giám định.

Theo kết quả xét nghiệm, 10/12 mẫu thu giữ có kết quả dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Trong đó, của Cam là 6/7 mẫu dương tính; của bà Hoa là 4/5 mẫu dương tính.

Quá trình điều tra, công an xác định trong các ngày từ 1-10-2025 đến ngày 9-10-2025, Cam mua qua cò 4 con heo nái, heo nọc đã chết rồi gửi vào cơ sở giết mổ, tự tay làm thịt một con heo nái đã chết.

Do quen biết nên Lê Quốc Nhiên, Phan Ngọc Toại, Phạm Hồng Phúc (viên chức Trạm Chăn nuôi thú y khu vực XIII, TP Cần Thơ) dù nhận thấy heo giết mổ xong có dấu hiệu nhiễm bệnh tả heo châu Phi nhưng vẫn đóng dấu kiểm dịch để các bị cáo Cam, Nam mang thịt heo bệnh ra chợ bán.

Đặc biệt, có con heo sau khi giết mổ xong, Cam thấy thịt heo trắng, bủn thịt, nội tạng bị sình, không sử dụng được nên đã cho cá ăn, còn vú heo định mang ra chợ bán nhưng chưa bán được thì bị phát hiện, tạm giữ vào ngày 9-10-2025.

Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 12, Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Nhiên 5 năm tù, Phạm Hồng Phúc và Phan Ngọc Toại mỗi bị cáo 1 năm tù giam, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng vụ án này, tòa tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Nam 2 năm tù, Thị Hồng Cam 3 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; phạt bổ sung với Nam 40 triệu đồng và Cam 50 triệu đồng.

Đưa thịt nhiễm bệnh tả heo Châu Phi ra chợ bán, nhân viên thú y và tiểu thương bị phạt tù - Ảnh 2.Công an thông tin về video người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ

Sau khi đoạn video người đàn ông nằm giữa đường Hòa Bình (TP Cần Thơ) lan truyền trên mạng xã hội, công an đã xác minh và thông tin nguyên nhân vụ việc.

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NHẪN NAM
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    Chủ đề: tiểu thương thịt heo Cần Thơ thú y

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