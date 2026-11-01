Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ: Chủ vỏ lãi bị khởi tố sau khi cho người quen mượn chạy rồi tử vong

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Chỉ vì cho người quen mượn vỏ lãi mà không kiểm tra điều kiện điều khiển, một người đàn ông ở Cần Thơ bị khởi tố sau vụ tai nạn khiến người mượn tử vong.

Cần Thơ: Chủ vỏ lãi bị khởi tố sau khi cho người quen mượn chạy rồi tử vong - Ảnh 1.

Vỏ lãi trong vụ việc - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 1-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Trường Thành) về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-4, do có mối quan hệ quen biết, ông Dũng cho anh Nguyễn Nhựt Trường (29 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) mượn một chiếc vỏ lãi composite.

Đến khoảng 18h40 cùng ngày, khi lái vỏ lãi đến khu vực kênh Bà Đúc, thuộc ấp Định Hòa, xã Trường Thành, anh Trường gặp tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, ông Dũng thừa nhận khi cho mượn vỏ lãi đã không kiểm tra người mượn có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Trường Thành khuyến cáo người dân, nhất là các hộ thường xuyên sử dụng phương tiện thủy nội địa để đi lại, sản xuất, sinh hoạt, cần chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Chủ phương tiện tuyệt đối không giao hoặc cho mượn đối với người không đủ điều kiện điều khiển, tránh những hậu quả đáng tiếc và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.

Cần Thơ: Chủ vỏ lãi bị khởi tố sau khi cho người quen mượn chạy rồi tử vong - Ảnh 3.Vụ vỏ lãi gãy đôi, 1 người chết ở Cần Thơ: Ai có lỗi?

Sau vụ vỏ lãi gãy đôi khiến một người tử vong trước ngày khai mạc giải đua ở Cần Thơ, lãnh đạo địa phương thông tin về thủ tục tổ chức và công tác bảo đảm an toàn cho giải.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vỏ lãi khởi tố Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất