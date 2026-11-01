Cần Thơ: Chủ vỏ lãi bị khởi tố sau khi cho người quen mượn chạy rồi tử vong

Vỏ lãi trong vụ việc - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 1-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Trường Thành) về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-4, do có mối quan hệ quen biết, ông Dũng cho anh Nguyễn Nhựt Trường (29 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) mượn một chiếc vỏ lãi composite.

Đến khoảng 18h40 cùng ngày, khi lái vỏ lãi đến khu vực kênh Bà Đúc, thuộc ấp Định Hòa, xã Trường Thành, anh Trường gặp tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, ông Dũng thừa nhận khi cho mượn vỏ lãi đã không kiểm tra người mượn có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Trường Thành khuyến cáo người dân, nhất là các hộ thường xuyên sử dụng phương tiện thủy nội địa để đi lại, sản xuất, sinh hoạt, cần chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Chủ phương tiện tuyệt đối không giao hoặc cho mượn đối với người không đủ điều kiện điều khiển, tránh những hậu quả đáng tiếc và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.