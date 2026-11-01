18 người chết đuối từ đầu năm đến nay, Cần Thơ siết quản lý phương tiện thủy tự chế

Chiếc vỏ lãi gãy đôi làm một người chết tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ vào ngày 9-10 - Ảnh: C.T.V

Ngày 1-11, UBND TP Cần Thơ thông tin Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên vừa chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng sử dụng phương tiện thủy tự chế và tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ 19 vụ việc liên quan đến đuối nước, qua đó cứu được 3 người, 18 người chết (trong đó có 5 trẻ em).

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng làm chết người do sử dụng phương tiện tự chế, phương tiện độ chế để thử nghiệm hoặc đi lại.

Các vụ việc trên cho thấy nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng phương tiện thủy tự chế, vỏ lãi độ chế, cũng như việc thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn khi lưu thông, thử nghiệm phương tiện trên sông, kênh, rạch.

Vì vậy, chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các đơn vị tập trung tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bè, phương tiện thủy tự chế để đi lại, đưa người qua sông, kênh, rạch.

Ngoài ra, lực lượng cần rà soát các bến khách ngang sông, điểm qua lại sông, kênh, rạch và các xưởng độ chế hoặc cá nhân sử dụng phương tiện thủy tự chế, vỏ lãi cải tiến sử dụng để đưa người qua lại hoặc tham gia các hoạt động thể thao, giải trí.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá nhu cầu đi lại của người dân tại các khu vực bị chia cắt bởi sông, kênh, rạch, nhất là những nơi người dân đang sử dụng bè, phương tiện thủy tự chế.

Phương tiện qua sông tự chế làm bằng thùng phuy - Ảnh: C.T.V

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu dân sinh, tổ chức hoạt động bến khách ngang sông bảo đảm điều kiện an toàn hoặc các giải pháp kết nối giao thông phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cũng cần hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn tại khu vực sông, kênh, rạch, ao, hồ; tuyệt đối không tự ý sử dụng bè, phương tiện thủy tự chế hoặc không bảo đảm an toàn để qua lại sông, kênh, rạch.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 9-10, trên tuyến sông thuộc khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn lật vỏ lãi khiến 1 người tử vong do nạn nhân điều khiển vỏ lãi để chạy thử vỏ máy chuẩn bị tham gia giải đua. Khi di chuyển thì bất ngờ chiếc vỏ lãi bị gãy đôi, úp ngược và chìm xuống sông. Ngoài ra, vào khoảng 14h ngày 20-10, tại kênh Nông Dân, khu vực 2, phường Vị Tân, xảy ra vụ tai nạn đuối nước do lật bè tự chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm 8 học sinh Trường THPT Vị Thanh sử dụng một chiếc bè tự chế ghép từ 4 thùng phuy nhựa để qua kênh. Trong quá trình di chuyển, do mất cân bằng nên bè bị lật úp khiến 2 em học sinh tử vong.