Vụ 2 học sinh tử vong vì lật phà tự chế: Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu tái diễn

Chiếc phà tự chế bằng thùng phuy - Ảnh: C.T.V

Liên quan đến vụ lật phà tự chế làm hai học sinh tử vong tại phường Vị Tân, ngày 24-10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trong đó, UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện tự chế, "phà ngang dân sinh".

Các địa phương kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Cụ thể, chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn tương tự trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy, công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông thủy.

Lực lượng công an đồng thời phải chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường thủy.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 20-10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, phường Vị Tân. Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 8 em lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn trong nhóm là L.T.N.H. để làm quà tổ chức sự kiện ngày 20-10. Do nhà H. không có đường đi, khi qua nhà phải sử dụng chiếc phà tự chế được kết nối bằng 4 chiếc phuy nhựa. Khi đến trước nhà H., cả nhóm để xe bên lề đường rồi xuống phà qua kênh. Khi xuống phà, do không giữ được thăng bằng, cả nhóm cùng đứng về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Các học sinh bị phà đè lên người. Lúc này có 6 em thoát ra được và ngoi lên khỏi mặt nước bơi vào bờ. Sau đó người dân phát hiện, hô hoán và tổ chức cứu nạn, đưa em Q.P.N.D. đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, đến 2h sáng 21-10 thì em D. tử vong. Còn em H.Q.V. thì bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân mò tìm và vớt được thi thể em V. cách hiện trường khoảng 20m.