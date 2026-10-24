Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vụ 2 học sinh tử vong vì lật phà tự chế: Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu tái diễn

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Từ vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong, TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương kiểm tra phương tiện thủy, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Lật phà tự chế tại Cần Thơ làm 2 học sinh tử vong: Trách nhiệm của địa phương - Ảnh 1.

Chiếc phà tự chế bằng thùng phuy - Ảnh: C.T.V

Liên quan đến vụ lật phà tự chế làm hai học sinh tử vong tại phường Vị Tân, ngày 24-10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trong đó, UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện tự chế, "phà ngang dân sinh".

Các địa phương kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Cụ thể, chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn tương tự trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy, công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông thủy.

Lực lượng công an đồng thời phải chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường thủy.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 20-10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc có vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, phường Vị Tân.

Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 8 em lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn trong nhóm là L.T.N.H. để làm quà tổ chức sự kiện ngày 20-10.

Do nhà H. không có đường đi, khi qua nhà phải sử dụng chiếc phà tự chế được kết nối bằng 4 chiếc phuy nhựa.

Khi đến trước nhà H., cả nhóm để xe bên lề đường rồi xuống phà qua kênh. Khi xuống phà, do không giữ được thăng bằng, cả nhóm cùng đứng về một phía khiến phà nghiêng rồi lật úp. Các học sinh bị phà đè lên người.

Lúc này có 6 em thoát ra được và ngoi lên khỏi mặt nước bơi vào bờ. Sau đó người dân phát hiện, hô hoán và tổ chức cứu nạn, đưa em Q.P.N.D. đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, đến 2h sáng 21-10 thì em D. tử vong.

Còn em H.Q.V. thì bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân mò tìm và vớt được thi thể em V. cách hiện trường khoảng 20m.

Lật phà tự chế tại Cần Thơ làm 2 học sinh tử vong: Trách nhiệm của địa phương - Ảnh 2.Chủ tịch phường nói gì về phương tiện tự chế bằng thùng phuy khiến 2 học sinh tử vong?

Chủ tịch UBND phường Vị Tân (TP Cần Thơ) cho hay phương tiện khiến 2 học sinh tử vong khi qua kênh được người dân tự chế từ các thùng phuy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phà tự chế thùng phuy Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất