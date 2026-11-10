Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục trì trệ dù nguồn cung tăng mạnh

Khu chung cư thuộc một tổ hợp dự án khu dân cư và thương mại phức hợp quy mô lớn được phát triển từ cuối thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970 tại khu vực tây bắc thủ đô Washington, D.C. - Ảnh: TTXVN

Theo dữ liệu từ trang bất động sản Realtor.com, số lượng nhà đang được rao bán trên thị trường Mỹ trong tháng 10 đạt 183.500 căn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ tăng theo năm nhanh nhất trong 8 tháng qua.

Đáng chú ý, lượng nhà rao bán đã liên tục gia tăng kể từ tháng 2, mặc dù số lượng nhà mới được đưa ra thị trường trong tháng 10 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh thực tế nhà ở đang mất nhiều thời gian hơn để tìm được người mua, dù nguồn cung mới tăng mạnh.

Sau nhiều năm thị trường đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung, bắt nguồn từ làn sóng mua nhà trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 khi lãi suất vay thế chấp xuống mức thấp kỷ lục, lượng nhà rao bán hiện đã dần phục hồi.

Theo Realtor.com, nguồn cung trên toàn quốc hiện chỉ còn thấp hơn 6,6% so với mức trung bình trước đại dịch, đánh dấu khoảng cách thu hẹp nhất kể từ năm 2020.

Bà Danielle Hale, chuyên gia kinh tế trưởng tại Realtor.com, nhận định thị trường nhà ở Mỹ đang hạ nhiệt ở cả phía cung và cầu, nhưng theo những cách khác nhau.

Theo bà Hale, người mua có xu hướng rút lui do lãi suất vay thế chấp cao làm suy giảm khả năng chi trả, trong khi người bán hạn chế đưa thêm nhà ra thị trường nhưng cũng không vội vàng giảm giá hoặc rút các bất động sản đã niêm yết.

Chuyên gia này cho rằng nguồn cung nhà mới đang chững lại, song những chủ sở hữu đã quyết định rao bán dường như vẫn kiên trì chờ đợi mức giá mong muốn.

Số liệu của Realtor.com cho thấy chỉ hơn 20% người bán thực hiện giảm giá trong tháng 10, tỉ lệ gần như không thay đổi so với tháng 9 và cùng kỳ năm ngoái. Số lượng chủ nhà rút bất động sản khỏi thị trường cũng không ghi nhận mức gia tăng đáng kể.

Diễn biến chứng minh người bán chưa chịu áp lực phải nhượng bộ về giá, bất chấp nhu cầu mua nhà suy yếu và thời gian tìm kiếm khách hàng kéo dài.

Trong khi đó, lãi suất vay thế chấp dù giảm nhẹ trong tháng 10 so với tháng trước vẫn cao hơn hơn 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục gây sức ép lên khả năng tiếp cận nhà ở của người dân Mỹ.

Theo dữ liệu từ nền tảng bất động sản Zillow, số lượng giao dịch mua bán nhà mới đang chờ hoàn tất trong tháng 10 giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm theo năm mạnh nhất kể từ tháng 8-2023, đồng thời đánh dấu tháng 10 có hoạt động giao dịch yếu nhất kể từ năm 2018.

Tình trạng nhu cầu suy giảm diễn ra trong bối cảnh chi phí sở hữu nhà tiếp tục tăng, ngay cả khi lãi suất vay thế chấp có dấu hiệu hạ nhiệt.

Zillow ước tính khoản thanh toán thế chấp hằng tháng đối với một căn nhà điển hình tại Mỹ trong tháng 10 lên tới 2.004 USD, với giả định người mua thanh toán trước 20% giá trị căn nhà, chưa bao gồm thuế bất động sản và phí bảo hiểm.

Con số này tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,8% so với tháng 9, đánh dấu mức tăng theo tháng mạnh nhất trong 4 năm qua.

Chi phí vay mua nhà gia tăng đang trở thành rào cản lớn đối với nhiều hộ gia đình, đặc biệt những người mua nhà lần đầu, trong bối cảnh giá bất động sản vẫn duy trì ở mức cao so với thu nhập.

Ông Mischa Fisher, chuyên gia kinh tế trưởng tại Zillow, nhận định hoạt động giao dịch nhà ở có thể tiếp tục suy giảm trong tháng 11, trước khi thị trường có khả năng chạm đáy vào tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Fisher cho rằng vẫn có những cơ hội dành cho những người mua có đủ khả năng tài chính để vượt qua các rào cản hiện nay.

Theo chuyên gia này, lượng nhà tồn kho tiếp tục gia tăng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua trong việc lựa chọn bất động sản và đàm phán giá. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thị trường phục hồi doanh số trong năm tới nếu lãi suất vay thế chấp giảm.

Triển vọng phục hồi và lãi suất vay thế chấp, giá nhà Theo giới phân tích, thị trường nhà ở Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng mất cân đối giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua. Trong khi nhiều chủ sở hữu vẫn muốn duy trì mức giá cao, người mua lại có xu hướng trì hoãn quyết định giao dịch để chờ đợi điều kiện tài chính thuận lợi hơn. Triển vọng phục hồi của thị trường trong những tháng tới vì vậy sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lãi suất vay thế chấp, giá nhà và khả năng cải thiện sức mua của các hộ gia đình Mỹ. Nếu lãi suất giảm và nguồn cung tiếp tục tăng, thị trường có thể dần thoát khỏi tình trạng đình trệ, tạo điều kiện cho hoạt động mua bán nhà phục hồi trong năm 2027.

Giá nhà ở Mỹ sụt giảm do lãi suất cao và bất định kinh tế Thị trường nhà ở Mỹ đã trải qua một năm 2025 đầy khó khăn khi lãi suất duy trì ở mức cao và các lực cản kinh tế lan rộng làm suy yếu sức mua.



