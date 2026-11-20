Sáng 20-11, TAND TP.HCM xét xử Đặng Đình Khanh (46 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Thẩm (33 tuổi), Nguyễn Minh Trung (28 tuổi) cùng các đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, sau 1 buổi xét xử, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, tối 2-12-2023, Công an phường 10, quận Gò Vấp (cũ) tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoàng C., nhân viên một công ty giao hàng nhanh, về việc phát hiện 3 thùng hàng có chứa chất ma túy.

Qua xác minh, công an xác định người đặt giao hàng là Nguyễn Minh Trung nên thu giữ vật chứng, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm để điều tra.

Ngày 4-12-2023, tại khu vực đầu hẻm 122 đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh), Công an TP.HCM phát hiện anh Lê Ngọc Q. có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ gần 300g ma túy.

Làm việc với công an, Q. khai được thuê giao số ma túy trên cho Trung thông qua ứng dụng giao hàng.

Từ những thông tin thu thập được, công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Trung, Khanh, Thẩm và một số người liên quan. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Khanh lấy ba lô chứa ma túy ném ra trước nhà nhằm phi tang, sau đó đu dây sang nhà hàng xóm để bỏ trốn.

Theo hồ sơ, Thẩm sống chung như vợ chồng với Khanh tại quận Gò Vấp (cũ). Từ tháng 6-2023 đến ngày 4-12-2023, Khanh thuê Trung nhận ma túy từ Trần Quốc Bảo (chưa rõ lai lịch), cất giấu tại nơi ở của mình, sau đó phân chia, đóng gói để bán cho khách theo chỉ đạo của Bảo.

Đến tháng 11-2023, Khanh tiếp tục thuê Đinh Như Hà (42 tuổi) trông giữ ma túy. Theo thỏa thuận, Bảo trả công cho Khanh 100 triệu đồng mỗi tháng; Khanh trả cho Trung 40 triệu đồng và Hà 7,5 triệu đồng mỗi tháng.

Thẩm, Khanh và Trung nhiều lần giao ma túy cho người mua theo sự phân công, chỉ đạo của Khanh.

Để vận chuyển ma túy, nhóm này ngụy trang hàng cấm dưới vỏ bọc hàng hóa thông thường. Cụ thể, Khanh chỉ đạo Trung đóng gói ma túy thành 3 thùng hàng, cất giấu tại nhà số 224 đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp (cũ).

Ma túy được đựng trong các hộp kim loại có in dòng chữ "Bột ngũ cốc dinh dưỡng". Bên trong hộp, Trung cho thêm ngũ cốc để ngụy trang. Trung còn sử dụng máy ép để đóng kín các hộp kim loại trước khi đóng thùng.

Sau đó, Trung thuê nhân viên giao hàng chuyển 3 thùng hàng đến bưu cục Công ty Giao hàng nhanh tại số 1135 đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp.

Các kiện hàng dự kiến được chuyển đến những người tên Hải ở Bình Thuận, Phúc ở Bình Định và A Chúc ở Kiên Giang (đều chưa rõ lai lịch).

Tuy nhiên, khi kiểm tra các thùng hàng, anh C. phát hiện bên trong có ma túy nên trình báo công an.

Trong vụ án này, Khanh, Thẩm và Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 7kg ma túy.

Ngoài ra, Khanh và Thẩm còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 4-12-2023, hai bị cáo đã cung cấp ma túy, dụng cụ và địa điểm cho 2 người khác sử dụng trái phép chất ma túy.