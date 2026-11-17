Các nghi phạm trong đường dây ma túy bị bắt giữ và tang vật - Ảnh: TRUNG HIẾU

Chiều 17-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an một số địa phương triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Đây là kết quả đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển từ Lào vào địa bàn Sơn La, sau đó đưa đi một số tỉnh tiêu thụ.

Trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số nghi phạm hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh.

Công an đã xác lập chuyên án 1826G để đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 11 và 12-11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội tổ chức bắt giữ các nghi phạm.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (35 tuổi, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, phương tiện của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy nhiều loại.

Ngay sau đó tại xã Hòa Lạc (Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt giữ các nghi phạm liên quan gồm Giàng A Giang (29 tuổi) và Giàng A Chái (26 tuổi, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La).

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.