Quân và Linh bị bắt quả tang - Ảnh: HẢI BẰNG

Sau khi xác lập chuyên án, vào lúc 12h45 ngày 11-11, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 người đang vận chuyển ma túy trên trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản, thuộc địa bàn ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

Hai người bị bắt giữ là Nguyễn Văn Quân (30 tuổi) và Tống Linh Chi (26 tuổi, cùng ngụ khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, TP.HCM).

Khi bị bắt quả tang, cả hai đang điều khiển xe ô tô chở theo 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin đi từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Khám xét tại nơi ở của Quân và Linh tại TP.HCM, lực lượng thực hiện chuyên án còn thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá.

Các loại ma túy cả hai chuyên chở theo xe ô tô và cất giữ tại nhà - Ảnh: HẢI BẰNG

Ngoài số ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 13kg và 2 bánh heroin, lực lượng chức năng cũng tạm giữ hơn 100 triệu đồng, xe ô tô, nhiều điện thoại di động và các tang vật liên quan đến vụ việc.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Bắt 2 người mang theo ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh Một người Campuchia chở theo một người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu vực xã Tân Đông (Tây Ninh) khi gặp lực lượng tuần tra thì bỏ chạy.



